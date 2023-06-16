В России потратят почти 5 млрд рублей развитие Rsnet

Российские власти выделят 4,83 млрд рублей на развитие Rsnet, через который органы государственной власти выходят в интернет. Получателем средств станет Федеральная служба охраны.

Бюджет, рассчитанный с 2019 по 2024 год, будет распределен по двум направлениям. Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», входящему в национальную программу «Цифровая экономика», на поддержание, эксплуатацию и развитие системы будет выделено 3,7 млрд рублей.

Ещё 1,13 млрд рублей власти потратят в рамках проекта «Информационная безопасность», также являющегося частью программы «Цифровая экономика». Планируется создание распределительной системы управления и мониторинга российского сегмента интернета с высокой производительностью системы очистки трафика.

Развитие Rsnet должно обеспечить защиту от DDoS-атак. Также будет создана система хранения сетевого трафика для упрощения расследований компьютерных инцидентов.

Согласно указу Владимира Путина от 2015 года, с 31 декабря 2017 года к сети должны подключиться Госдума и Совет Федерации, Администрация президента, Следственный комитет, прокуратура, судебные органы, а также «организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед государственными органами».