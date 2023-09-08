ЦБ опубликовал доклад о токенизации денег

Центробанк опубликовал доклад, в котором собрал результаты международной дискуссии по вопросам токенизации безналичных средств.
Выводы, которые отметил ЦБ:
«Токенизация сохранит привлекательность денег, создаваемых коммерческими банками, для субъектов экономики не только в силу выплаты процентов, но и благодаря использованию смарт-контрактов», — сообщается в докладе.
Среди уязвимостей токенизации Банк России выделил потенциальную утерю конфиденциальности и недобросовестные действия со смарт-контрактам, рынок которых пока не регулируется в полной мере.
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