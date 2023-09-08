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8 September 2023

ЦБ опубликовал доклад о токенизации денег

Новые платёжные инструменты могут использоваться для оптимизации расчётов

Центробанк опубликовал доклад, в котором собрал результаты международной дискуссии по вопросам токенизации безналичных средств. 

Выводы, которые отметил ЦБ:

  • выгоды от внедрения токенов напрямую связаны с возможностью заключать смарт-контракты;
  • внедрение токенов должно сократить стоимость операций за счёт автоматизации расчётов;
  • возможности токенизированных денег не должны уступать возможностям цифровых валют центральных банков — например, цифровому рублю.
«Токенизация сохранит привлекательность денег, создаваемых коммерческими банками,  для субъектов экономики не только в силу выплаты процентов, но и благодаря использованию смарт-контрактов», — сообщается в докладе.

Среди уязвимостей токенизации Банк России выделил потенциальную утерю конфиденциальности и недобросовестные действия со смарт-контрактам, рынок которых пока не регулируется в полной мере.

 

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