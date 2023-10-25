Центробанк создаёт «комнату данных» с закрытой статистикой

Банк России планирует создать закрытую «комнату данных» с расширенной статистикой регулятора, выяснили «Ведомости»: доступ к ней получат только научные центры и университеты. Об идее комнаты говорится в письме директора департамента управления данными ЦБ Алексея Луковникова (есть в распоряжении издания) в адрес российских научных учреждений и университетов.

Представитель Банка России подтвердил, что регулятор рассматривает возможность создания сервиса с таким названием. Аналогия с комнатой не случайна – это будет не отдельный сайт и не сервис на сайте, доступ к данным возможно будет получить только физически, находясь в специально оборудованном помещении Банка России, а отчуждение информации будет невозможно, пояснил представитель регулятора. Любые результаты исследований, полученные с использованием закрытых данных, можно будет публиковать только с разрешения ЦБ, отметил представитель регулятора.

По его словам, состав доступной информации и сроки создания комнаты будут зависеть от интереса потенциальных пользователей. При этом в ЦБ отметили, что санкционные данные в ней раскрываться не будут. В письме Луковников запрашивает научно-исследовательские институты и университеты о том, какие данные из отчетности поднадзорных компаний необходимы им для ведения научной работы.

Заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, который подтвердил получение письма, предположил, что в «комнате данных» будут раскрываться отчетности всех участников финансового рынка.



Как напомнил «Ъ», после начала «специальной военной операции» и последующего введения санкций в отношении российских банков ЦБ разрешил кредитным организациям не публиковать финансовую отчетность, но банки были обязаны предоставлять данные в ЦБ для оперативного контроля за их деятельностью. Публикацию отчетности кредитных организаций регулятор возобновил в июне 2023 года. При этом из отчетностей исключили чувствительные сведения, а в некоторых случаях разрешили раскрывать только отдельные показатели.