Центробанк проконтролирует денежные переводы между физическими лицами

Центробанк разослал российским банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой регулятор будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях, сообщает РБК со ссылкой на источники. Среди запрашиваемой информации будут в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Получение формы подтвердил представитель платежной компании QIWI.

Зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр пояснил изданию, что ЦБ начнет риск-ориентированный мониторинг переводов между физлицами с января следующего года. В Qiwi изданию сообщили, что ЦБ уведомил о планах периодически запрашивать данные о p2p-переводах с 2022 г.

Согласно разъяснениям Центробанка по новой форме отчетности, в нее должны включаться все переводы с карты на карту, со счета на счет, с одного электронного кошелька на другой, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через Систему быстрых платежей, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов, переводы физлица между своими счетами в одном банке, переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и т. д.

В новую форму отчетности не будут включать переводы на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание и переводы юрлицам и ИП. Банки должны будут передавать ЦБ номера карт отправителя и получателя денег, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, его сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д. Отчетность должны будут предоставлять банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, которые предоставляют интернет-сервисы для переводов между физлицами, магазины и юрлица, если они предоставляют онлайн-сервисы перевода денег.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил РБК представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

Позже в пресс-службе регулятора сказали, что не планируют вводить новую отчетность, но будут собирать обезличенные данные при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.