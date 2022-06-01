Центробанк хочет предоставить доступ к базе мобильных номеров силовикам и коллекторам

Центробанк РФ внес поправки в законопроект о создании ЕИС ПСА, которые предоставляют силовикам и коллекторам доступ к данным, сообщает «Ъ».

Система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя финансовых услуг.

Из проекта следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2018 года группой депутатов во главе с господином Аксаковым, принят в первом чтении 5 марта 2019 года. Его основная цель — упрощение идентификации клиентов банков с помощью номера телефона, а также борьбы с телефонным мошенничеством. Предоставление сведений из базы будет платным. Операторов связи законопроект обязывает подключиться к ЕИС ПСА, проводить проверки данных в своих базах и вносить в них изменения, связанные с использованием номеров.

Предоставление сведений из базы будет платным. По мнению авторов поправок, должна упростить проверку клиентов банков с помощью номера телефона, а также помочь в борьбе с телефонным мошенничеством.