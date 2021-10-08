Банк России усилит контроль над переводами с карты на карту

Центробанк направил участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций, в частности речь идет о переводах средств с карты на карту. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.

Под дроперами здесь подразумеваются граждане или компании, на счета которых выводятся деньги, имеющие сомнительное происхождение или были украдены.

Регулятор требует указать ограничения, лимиты и параметры контроля за переводами. Также ЦБ запросил у банков реестр операций и суммы комиссий по ним.

По словам представителя регулятора, переводы с карты на карту — это значимая часть платёжного рынка, показатели по таким операциям стабильно растут. В ЦБ отмечают:

«Нет задачи минимизации объёмов транзакций. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками».

В ЦБ РФ планируют выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам.

Член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин сообщил, что они приняли решение в принципе перестать оказывать такую услугу, как перевод с карты на карту, на всех интернет-страницах. Он пояснил, что не существует эффективных методов по контролю за операциями «карта-карта», когда сервис предоставляется внешним клиентам.



По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, переводы с карты на карту действительно используются для мошеннических операций. Альтернативный способ перечисления средств через организованную ЦБ Систему быстрых платежей отличается от переводов с карты на карту своей архитектурой. ЦБ значительно проще контролировать движение денег между физическими лицами.

К слову, ссылки на сайты с инструкциями для дроперов (например, 1, 2) регулярно попадают в реестр заблокированных по линии многих ведомств, в числе которых ФНС (азартные игры), МВД (наркотики) и суды.