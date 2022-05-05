Центробанк увидел опасность в использовании VPN при поиске финансовых услуг

Директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях выступил с весьма неоднозначным заявлением, предупредив граждан о рисках использования VPN-сервисов при поиске финансовых услуг в интернете. По его словам, большинство финансовых пирамид рекламируют себя через интернет, регулятор старается быстро блокировать интернет-страницы с новыми финансовыми пирамидами:

«Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете».

Лях также рассказал, что в первом квартале текущего года Банком России было выявлено «930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них — это финансовые пирамиды», и регулятор ежедневно публикует информацию о таких организациях на сайте ЦБ в специальном предупредительном списке.



Опрошенных «Роскомсвободой» экспертов порядком удивило заявление представителя Центробанка относительно опасности использования VPN при поиске финуслуг.



«По моему опыту, это несвязанные вещи, – заявил технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв. – Во-первых, всё, на что влияет VPN в случае использования поисковика, — на геопозиционирование со стороны последнего. Если это нормальный поисковик, который выдаёт всем на один и тот же запрос одну и ту же информацию, то от подключения и отключения VPN ничего не меняется. Во-вторых, исходя из собственного опыта могу авторитетно заявить, что при поиске услуг (в том числе и финансовых) даже без использования VPN, 90% выдачи составляют мошенники или полу-мошеннические фирмы (которые буквы закона не нарушают и к ним не придерёшься, но занимаются всё равно по сути обманом)».



Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв тоже плохо понимает связь между наличием VPN и финансовыми пирамидами:

«Если человек идиот, то деньги у него отнимут хоть с включенным VPN, хоть без оного».

«Но вообще, это самое яркое проявление патернализма, какое я встречал, – продолжает эксперт. – ЦБ как бы воспринимает россиян за малых деток, которые дотянувшись до мыльницы сразу тянут содержимое в рот. И тут появляется такой весь взрослый, правильный ЦБ, который отдает приказы РКН, чтоб от детей забрали нехорошее. Но в реальности — ни от кого ЦБ с РКН, конечно, не охраняют. Они просто пугают детушек-россиян бабайкой».

«MasterCard и Visa отказались обслуживать пользователей из России, но люди хотят и дальше оплачивать покупки в интернете и платить за сервисы, например Youtube premium, Spotify. Пользователи вынуждены искать разные способы, чтобы делать покупки», – поясняет юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко.

«Я думаю, что публикация связана со скандалом вокруг Bankoff, – продолжает Кравченко. – В СМИ писали, что средства пользователей сервиса заморозили из-за того, что был большой наплыв пользователей из России. Спустя время появились новости, что деньги пользователей были попросту выведены».

По мнению юриста, прежде чем воспользоваться услугами какого-то сервиса, необходимо убедиться в его репутации:

«Юридический совет может быть только один — это проверять компанию. Если компания работает большой срок и у неё хорошая репутация, тогда компании можно доверять, но, к сожалению, такие компании сейчас отказываются работать из-за высоких репутационных рисков».