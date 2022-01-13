Видеосервисам придётся убрать или отцензурировать фильмы с наркосценами

Роскомнадзор разослал видеосервисам письмо, в котором напомнил о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении наркотических средств. Письмо от имени заместителя руководителя РКН Вадима Субботина было направлено в ivi, Okko, «Кинопоиск», Megogo и Start. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

В письме Роскомнадзор ссылается на «участившиеся обращения граждан», связанные с размещением на видеосервисах произведений, затрагивающих тему употребления, изготовления и распространения наркотических средств, и напоминает, что у него есть полномочия во внесудебном порядке блокировать признанный запрещенным контент.

Субботин подтвердил «Ведомостям» направление обращения видеосервисам. В ivi, Okko, «Кинопоиске», Megogo, Start отказались от комментариев.

На данном этапе Роскомнадзор ждет, что видеосервисы в инициативном порядке сами проверят свои библиотеки и приведут их в соответствие с требованием законодательства, пояснил замруководителя РКН:

«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами».

Если этого сделано не будет, то возможны два варианта развития событий, говорит Субботин: «В том случае если МВД, проведя экспертизу, сочтет, что эту информацию необходимо запретить, видеосервисы должны будут ее удалить. В противном случае не исключены более жесткие меры – ограничение доступа к страницам с таким контентом либо штраф».

О каких именно сериалах и фильмах идет речь, в письме не говорится. Субботин также не стал их называть.

Сцены употребления наркотиков есть во многих популярных художественных произведениях. Например, сюжетная линия сериала «Во все тяжкие» строится вокруг изготовления наркотиков, а в «Эйфории», «Криминальном чтиве», «Волке с Уолл-стрит» и др. есть сцены употребления соответствующих веществ.

Недавно Роскомнадзор объявил о начале отбора организации, которая станет единым измерителем аудитории в интернете. Среди документов, которые требуется подать для участия в отборе — описание методики проведения исследований объёма аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), включая описание методов сбора, обработки, хранения и распространения полученной в результате исследований информации и данных. Также в декабре Роскомнадзор утвердил состав комиссии, которая займётся непосредственно выбором измерителя.