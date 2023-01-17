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17 January 2023

Совет Безопасности РФ анонсировал создание центров компетенций для защиты госресурсов от кибератак

По мнению СовБеза, это позволит сосредоточить профильные силы и средства, а также оптимизировать усилия и материальные затраты для повышения защищенности инфоресурсов с учетом отраслевой специфики обеспечения информбезопасности.
Фото: globallookpress.com/ imago stock&people

В России создают центры компетенций для повышения защищенности информационных ресурсов властей и госкомпаний от кибератак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

Рассмотрены вопросы деятельности ведомственных и отраслевых центров компетенций в области обеспечения информбезопасности. Эксперты Совета Безопасности подчеркнули, что это сделано в целях всестороннего обеспечения деятельности государственных органов и организаций по вопросам защиты информации и противодействия компьютерным атакам.

По мнению Совбеза:

«Создание центров компетенций позволит сосредоточить профильные силы и средства, а также оптимизировать усилия и материальные затраты для повышения защищенности информационных ресурсов с учетом отраслевой специфики обеспечения информбезопасности в органах государственной власти, государственных корпорациях и компаниях».

Уже одобрены основные направления, типовые функции и организационная структура центров компетенций.

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