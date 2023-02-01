В РГГУ предложили ограничить доступ к чат-боту ChatGPT

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) считает, что нужно ограничить в образовательных учреждениях доступ к чат-боту ChatGPT. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза. Причиной такого заявления послужило то, что упомянутая программа написала дипломную работу московскому студенту, причём всего за сутки.



«Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР), а также увеличение количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчётов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно. <...> Если десятилетия назад главной проблемой для вузов был плагиат и недобросовестные заимствования и эта проблема была успешно решена, то сейчас образовательное сообщество оказалось перед лицом нового вызова, связанного с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельности, — считают в РГГУ.

Ранее студент Александр Жданов написал в Twitter, что защитил диплом, написанный ChatGPT. По его словам, нейросеть сгенерировала работу на 60 страниц, включая введение, анализ, заключения и ссылки на используемые источники и литературу. Оригинальность диплома составила более 70%. Комиссия поставила студенту «удовлетворительно».

Защитил диплом, написанный ChatGPT. Поделюсь, как организовал процесс, что услышал от людей о получившемся тексте и почему должен чизкейк. Вышло ненапряжно и прикольно! pic.twitter.com/soFdcTcynW — Just A (@biblikz) January 31, 2023

«Научный руководитель обращал внимание на то, что у меня присутствует несвязность в работе и мне нужно дорабатывать русский язык в ней, и я этим активно занимался в процессе. На защите я больше рассказывал короткую версию этого диплома, и там просто задавали вопросы по организации», — рассказал Жданов в разговоре с «Коммерсантъ FM». Студент также заявил, что в вуз начали поступать жалобы с просьбой лишить его диплома, а университет начал проверку.

Компания OpenAI запустила чат-бот ChatGPT, который может генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать код, в ноябре 2022 года. Позднее разработчик бота OpenAI сообщила, что выпустила сервис для выявления текстов, написанных с помощью ChatGPT.

UPD 02.02.2023: Студента РГГУ не стали лишать диплома, который написала нейросеть. «Парень через юриста договорился с руководством вуза. Обе стороны пришли к компромиссу и решили не раздувать конфликт», – сообщает «Секрет фирмы».