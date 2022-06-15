Единая онлайн-платформа хранения архивных электронных документов появится к концу 2022 года

Минцифры сообщило, что к концу 2022 года в России завершится разработка государственной информационной системы «Платформа "Центр хранения электронных документов"» (Платформа «ЦХЭД»). Благодаря системе документы, созданные в электронном виде, будут передаваться на постоянное архивное хранение онлайн, без обязательной печати на бумаге.

Сегодня все федеральные ведомства должны отправлять документы в Государственный архив России в печатном виде. Речь идет даже об электронных документах, подписанных электронной подписью. Это влечет избыточный расход бумаги и создает нагрузку на ведомства. Платформа «ЦХЭД», заявляет Минцифры, отменит обязательную печать электронных документов, направляемых в Государственный архив.

Новая платформа позволит передавать электронные архивные документы на хранение и вести учет этих документов, не прибегая к созданию бумажных версий. Для ведомств, где нет архивного модуля в их системе документооборота, разрабатывается облачное приложение. Там можно будет временно хранить и в дальнейшем отправлять документы в «ЦХЭД».

Постановление Правительства «О государственной информационной системе «Платформа «Центр хранения электронных документов» было опубликовано в начале марта текущего года. Оператором платформы выступает Минцифры, а Росархив — в качестве уполномоченного органа.



Принципы обеспечения защиты информации, содержащейся в платформе: платформа не предназначена для работы с информацией, составляющей государственную тайну; защита информации, содержащейся в платформе, обеспечивается посредством применения: сертифицированных средств защиты информации; организационных и технических мер системы защиты информации; осуществления контроля за эксплуатацией платформы.