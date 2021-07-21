В Китае «улучшили интернет-среду», запретив детям до 16 лет участвовать в стримах

В Китае запустили акцию по «улучшению интернет-среды для детей». Власти страны обозначили проблемы в сфере детского интернета семи типов, «которые угрожают физическому и психическому здоровью несовершеннолетних в Сети», и обязали крупнейшие интернет-платформы страны приступить к их решению. Первый вид угроз обнаружен в проведении стримов.

«Строго запрещается участие несовершеннолетних младше 16 лет в прямых эфирах, <...> запрещается склонение несовершеннолетних к получению вознаграждения, а также демонстрация богатства и поклонения деньгам, экстравагантных наслаждений, спекуляции на страданиях и уродствах», — говорится в документе Государственного управления КНР по вопросам киберпространства, опубликованном на сайте ведомства.

Вторая угроза — распространение через онлайн-платформы для обучения несовершеннолетних онлайн-игр, «пошлых романов», развлечений и рекламной продукции, не имеющей отношения к обучению. Третья проблема касается анимации, четвётрая — причинению детям вреда на форумах, в сообществах, в группах и на других социальных площадках. Пятая угроза — побуждение несовершеннолетних к сбору средств или трате больших сумм, призывы к голосованию или разжиганию вражды между группами детей. Шестая — культура поведения в Сети. Наконец, седьмая — интернет-зависимость.

В период проведения акции уполномоченные лица ужесточат наказание за нарушений нормативов. Каждая веб-платформа же должна активно выполнять свои обязанности, проявлять в этом инициативу, проводить тщательный самоанализ и закрывать лазейки, обеспечивая эффективность акции и создавая здоровую и позитивную онлайн-среду для несовершеннолетних, следует из постановления. Компании Racer, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo и Xiaohongshu уже получили штрафы.

В Китае в 2019 году ввели комендантский час для детей, играющих в онлайн-игры. Запрет играть длится с 22:00 до 08:00.