Нужна юр.помощь?
Новости
June 8, 2021, 10:41 a.m.

В России пройдёт эксперимент по внедрению «цифрового профиля обучающегося»

Цифровой профиль, согласно концепции, будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой (зачисление в детсад или в первый класс), а сам эксперимент по внедрению должен завершиться до конца 2022 года.

До конца 2022 года в России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на концепцию Минпросвещения, посвящённую данной инициативе. В документе уточняется, что они составлены по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Цифровой профиль, согласно концепции, будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой, например при зачислении в детский сад или первый класс.

При этом все достижения учеников также зафиксируют в цифровом портфолио.

Помимо этого, в профиле будут содержаться актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса», уточняется в документе.

Система, по информации издания, будет использовать информацию текущих реестров государственных информационных систем, чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках.

Партнер «Делойт» в СНГ Антон Зыкову считает, что разрабатываемая Минпросвещения система будет содержать «фантастическое количество данных» о детях, их успеваемости и посещаемости, и все они в случае утечки могут использоваться для обмана детей. Стоимость проекта может достигать и миллиарда рублей, заявил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Само по себе начинание прекрасное,— считает управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева.— Подобная система избавит от подтасовок». По словам эксперта, подобная система уже работает, например, в Швеции. Но важно, отмечает Григорьева, чтобы не получилось так, что «на основании системы ребят будут ранжировать еще в начальной школе, тогда как их потенциал может проявиться значительно позже».

Источник издания уточняет, что цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. В Минцифры подтвердили «Ъ», что ведут работу над концепцией цифрового профиля совместно с Минпросвещения.

школы цифровой профиль дети Минпросвещения Правительство детсады

Поделитесь материалом

Похожие статьи

«Ростелеком» стал единственным исполнителем нацпрограммы по оснащению школ видеонаблюдением и Wi-Fi
К 2020 году российские школы ждет «цифровизация учебников»
Минпросвещения против насильного перехода школ на «ТамТам»
Минпросвещения дало школам цифровые рекомендации в период пандемии
ЕСПЧ коммуницировал жалобу о блокировке сайта РосКомСвободы в школах Москвы
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности