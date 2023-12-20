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20 December 2023

Цифровой рубль интегрируют в налоговую систему

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такой закон подписал Президент Путин.
Фото: shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий в законодательство РФ о налогах и сборах изменения, предусматривающие интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования.

В частности, вводится понятие «счёт цифрового рубля» – это счёт, открытый оператором платформы цифрового рубля на основании договора счета цифрового рубля.

Также устанавливается право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, определяются права и обязанности оператора платформы цифрового рубля, порядок осуществления налогового контроля [по операциям с цифровым рублём].

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет ещё одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Граждане и компании смогут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

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