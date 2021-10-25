Судебные приставы применят ИИ для поиска должников

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует до 2023 г. направить 11,5 млрд руб. на цифровую трансформацию своей работы, в том числе использование искусственного интеллекта для поиска должников и сбора информации о них, сообщил «Ъ» со ссылкой на программу цифровой трансформации ФССП опубликованную на портале ФГИС КИ (федеральной государственной информационной системы контроля информации).

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена потратить на цифровую трансформацию своей работы 11,5 млрд руб. до 2023 года. ФССП планирует подключить искусственный интеллект к поиску должников и сбору информации о них.https://t.co/eGehyKPPqE — Коммерсантъ (@kommersant) October 24, 2021

Согласно программе, ФССП планирует запустить чат-бот для взаимодействия с людьми в 2022 г. В 2023 г. ведомство хочет ускорить заполнение своих баз данных с помощью мобильных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Приставы смогут быстро находить должников и строить маршрут до них с помощью Федеральной информационной адресной системы. В 2021 г. будет направлено 365 млн руб. на покупку видеокамер, планшетов и регистраторов, с которыми работают приставы. В 2022 г. будет выделено 380,5 млн руб. на разработку мобильных АРМ. Цифровизация должна помочь ускорить процессы и разгрузить сотрудников: до 90% судебных ограничений должны сниматься через час после погашения задолженности, 80% резолюций в 2023 г. должны составляться автоматически, личный прием граждан будет занимать не более десяти минут на человека. В пресс-службе ФССП не ответили на запрос издания.

Планы по автоматизации процесса подготовки решения выглядят амбициозными и могут привести к серьезным переменам в работе службы, считает исполнительный директор Artezio Павел Адылин. «Если 80% решений будут составляться автоматически, это приведет к сокращению штата или пересмотру должностных обязанностей сотрудников»,— отмечает он. За счет технологий можно снизить время обработки данных, подготовки документов, а также снять с сотрудников рутинные обязанности, полагает эксперт. Цифровизировать ведомство необходимо, поскольку приставы давно перегружены, соглашается исполнительный директор агентства «Альянс+» Виталий Лажинцев. «Дозвониться до них бывает невозможно, записаться на прием сложно. По сути, переход в цифру позволит механизму работать быстрее, сократит влияние человеческого фактора»,— говорит он.



Распределение средств в рамках программы цифровой трансформации ведомства кажется достаточно правильным, считает ведущий консультант по внедрению бизнес-приложений «Крок» Джулианна Кадрия. Основные расходы приходятся на IT-инфраструктуру ведомства, обеспечение безопасности персональных данных граждан, подчеркивает она.



Тем не менее эксперты обращают внимание на риски цифровой трансформации. «Если говорить об использовании искусственного интеллекта для подготовки резолюций, то идея выглядит очень опасной»,— считает архитектор Softline Digital Николай Князев. Конечно, признает эксперт, решения бывают стандартными, без двойного толкования, например штраф с камеры ГИБДД, но в семейных спорах или разногласиях по договору необходимо целиком разобраться в ситуации.