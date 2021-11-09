Visa: Только 0,2% россиян знают — какие данные с карты нельзя сообщать посторонним

Только 1 из 500 россиян точно знает, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как понять, что сайт безопасен при оплате в интернете, говорится в исследовании международной платежной системы Visa, поступившем в РБК.

Подавляющее большинство (98,8%) имеют неполные знания по этому вопросу, из-за чего они уязвимы перед мошенниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денежных средств с карт, делают вывод в компании.

Респондентов попросили назвать правила безопасного использования карт: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты и т.д. Около 90% назвали хотя бы один способ. Лучше знакомы с этими правилами те, кто уже имел опыт общения с мошенниками, хуже всего — люди младше 25 лет. Менее всего защищены те, кто не сталкивался с мошенниками.

Опрошенные Visa доверяют тем, кто представился сотрудником банка, больше, чем мнимым сотрудникам правоохранительных органов. Однако они готовы раскрыть реквизиты карт и личную информацию в 15% случаев при разговоре с человеком, представившимся сотрудником банка.

Меньше доверия у россиян «представителям Центробанка». Но 2% респондентов готовы раскрыть им код доступа в мобильный банк, трехзначный код на обратной стороне карты и код подтверждения платежа из СМС. 1% готов предоставить такую информацию мнимым правоохранительным органам.

Наиболее распространенный вид защиты платежных данных у россиян — это одноразовые коды подтверждения. Ими пользуется 74% респондентов. Но доверяет этой системе только каждый четвертый человек. Самым эффективным способом защиты россияне считают двухфакторную авторизацию. Ей доверяет 55% опрошенных. 39% респондентов считают надежными биометрические способы защиты. Ими пользуется 39% россиян. 12% респондентов считают, что нет эффективных способов защиты данных.