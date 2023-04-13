Банк России может начать эксперимент с цифровым рублём в мае

Банк России может начать пилотный проект с цифровым рублем в мае. Организация ждёт создания соответствующей законодательной базы. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что май, скорее всего, станет крайним сроком, когда все вопросы будут отрегулированы.

В ходе эксперимента планируется протестировать открытие кошелька, перевод рублей из безналичной формы на цифровой кошелёк, перевод между кошельками граждан, оплату покупок и возврат средств в случае их отмены. Директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина отметила, что депозитов и кредитов в цифровом рубле не будет, поскольку это работа коммерческих банков, а не Банка России, оператора платформы. По её словам, российские банки проявляют активный интерес к цифровому рублю.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен), который, в отличие от криптовалюты, эмитирует исключительно Банк России. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты.

16 марта Госдума в первом чтении приняла законопроекты о цифровом рубле. Документами за Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и обязанности по организации и обеспечению функционирования этой платформы, а также сохранности цифровых рублей.

Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. В конце марта сообщалось, что 8 из 15 участвующих в пилотной группе кредитных организаций завершили пользовательское тестирование переводов между физлицами.