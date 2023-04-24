Банк России может запустить цифровой рубль в обращение до конца этого года

Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, с цифровым рублем можно будет отследить все транзакции и «деньги налево не уйдут уже».

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Банк России может начать пилотный проект с цифровым рублем в мае этого года. В ходе эксперимента планируется протестировать открытие кошелька, перевод рублей из безналичной формы на цифровой кошелёк, перевод между кошельками граждан, оплату покупок и возврат средств в случае их отмены. Однако для пилота требуется соответствующая законодательная база, она ещё не готова.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о цифровом рубле 16 марта. Документами за Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и обязанности по организации и обеспечению функционирования этой платформы, а также сохранности цифровых рублей.