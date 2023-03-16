Госдума в первом чтении приняла законопроекты о цифровом рубле

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля. Документ закрепляет следующие понятия:
- «платформа цифрового рубля»;
- «цифровой счёт (кошелек)»;
- «участник платформы цифрового рубля»;
- «пользователь платформы цифрового рубля».
За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и обязанности по организации и обеспечению функционирования этой платформы, а также сохранности цифровых рублей.
Ко второму чтению авторы инициативы должны придумать, как защитить права субъектов персональных данных при обработке этих данных.
Помимо этого авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс о цифровом кошельке и нормы по содержанию договора цифрового кошелька, а также порядок и особенности его заключения.
«Целью внесения изменений <...> является развитие платёжной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий, в том числе бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством обеспечения возможности участникам гражданского оборота осуществлять безналичные расчеты цифровыми рублями в рамках гражданско-правовых отношений», — говорится в пояснительной записке.
В случае принятия основные предлагаемые нормы вступят в силу с 1 апреля 2023 года.
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