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16 March 2023

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о цифровом рубле

За Банком России закрепляется статус оператора платформы, а также обязанность по сохранности цифровых рублей.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля. Документ закрепляет следующие понятия:

- «платформа цифрового рубля»;

- «цифровой счёт (кошелек)»;

- «участник платформы цифрового рубля»;

- «пользователь платформы цифрового рубля».

За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и обязанности по организации и обеспечению функционирования этой платформы, а также сохранности цифровых рублей.

Ко второму чтению авторы инициативы должны придумать, как защитить права субъектов персональных данных при обработке этих данных.

Помимо этого авторы предлагают внести изменения в Гражданский кодекс о цифровом кошельке и нормы по содержанию договора цифрового кошелька, а также порядок и особенности его заключения.

«Целью внесения изменений <...> является развитие платёжной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий, в том числе бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством обеспечения возможности участникам гражданского оборота осуществлять безналичные расчеты цифровыми рублями в рамках гражданско-правовых отношений», — говорится в пояснительной записке. 

В случае принятия основные предлагаемые нормы вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

цифровая экономика Госдума ЦБ РФ цифровой рубль

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