14 китайских платформ усилят самодисциплину для «чистоты киберпространства»

14 китайских платформ, включая WeChat, Douyin, TikTok и Tencent, согласились усилить самодисциплину для поддержания «чистоты» киберпространства. Компании подписали «Конвенцию о самодисциплине» Китайской ассоциации исполнительских искусств (CAPA). Они пообещали «продвигать только «здоровый» контент с позитивными ценностями, воздерживаться от использования данных и трафика в качестве основного ориентира и прекратить поощрять "ложный хайп"».

14 Chinese content platforms signed a pledge to be 'self disciplined' as the government cracks down on toxic fan behavior and celebrity worship https://t.co/cI8TZuUYAe — Insider News (@InsiderNews) September 13, 2021

Документ обязал сервисы ограничивать учётные записи пользователей, которые распространяют сплетни о звёздах или разжигают конфликты между фанатами. Платформы также будут поощрять пользователей активно сообщать о незаконном контенте. За нарушение пользователям грозит наказание от ограничения распространения определённых постов до удаления аккаунта.

«Участвующие платформы пришли к консенсусу о том, что для поддержания чистой среды киберпространства и укрепления создания онлайн-культурного контента компаниям следует проявлять более активную самодисциплину", — говорится в сообщении», рассказали в CAPA по итогам встречи.

Ужесточение регулирования бизнеса, наблюдаемое в Китае в текущем году, может быть частью «глубочайшей революции», проводимой Си Цзиньпином, генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии. Вслед за ужесточением регулирования в индустрии развлечений и IT-секторе могут последовать сферы недвижимости и медицинских услуг, где власти намерены бороться с излишне высокими ценами.

«Рынок капитала больше не будет раем для капиталистов, которые могут разбогатеть за одну ночь. Рынок культурных мероприятий больше не будет раем для неженок-звезд, а новости и общественное мнение больше не будут поклоняться западной культуре», — писал в конце лета неизвестный автор Ли Гуанмань, чей текст, впрочем, был перепечатан почти всеми крупными государственными СМИ Китая.

В конце августа власти Китая заявили, что усилят контроль над интернетом, а именно: будут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику» страны контент и регулировать работу алгоритмов рекомендательных систем. Кроме того, платформам запретили публиковать списки знаменитостей и приказали контролировать фанатские группы.