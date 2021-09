14 китайских платформ усилят самодисциплину для «чистоты киберпространства»

14 китайских платформ, включая WeChat, Douyin, TikTok и Tencent, согласились усилить самодисциплину для поддержания «чистоты» киберпространства. Компании подписали «Конвенцию о самодисциплине» Китайской ассоциации исполнительских искусств (CAPA). Они пообещали «продвигать только «здоровый» контент с позитивными ценностями, воздерживаться от использования данных и трафика в качестве основного ориентира и прекратить поощрять "ложный хайп"».

