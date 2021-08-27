Clearview AI предлагала полиции по всему миру бесплатно тестировать свою систему распознавания лиц

88 правоохранительных органов и правительственных организаций из 24 стран (помимо США) использовали технологию распознавания лиц Clearview AI, следует из внутренних документов компании, добытых BuzzFeed News. Как пишет издание, Clearview AI практиковала свою маркетинговую стратегию по всему миру: она предлагала бесплатные пробные версии сотрудникам полиции в таких странах, как Австралия, Бразилия и Великобритания.

Данные показали, что до февраля 2020 года полиция, прокуратуры министерства внутренних дел и даже университеты по всему миру сделали почти 14 000 поисков при помощи соответствующего ПО. Во многих правоохранительных органах — от Канады до Финляндии — сотрудники использовали технологию без ведома или разрешения своих начальников.

Напомним, о революционном приложении для распознавания лиц и слежки Clearview стало известно в январе 2020 года, а в апреле того же года появилась информация о связи компании с ультраправыми. Применяя продукт организации, пользователи потенциально могут идентифицировать каждого человека, которого они видели, от протестующего активиста до простого незнакомца в метро, раскрывая не только их имена, но и то, где они живут, чем занимаются и кого знают. Полицейские могут сфотографировать подозреваемого или лицо, вызвавшее их интерес, запустить изображание в приложении и получить данные по этому человека в течение нескольких секунд.

Для своей системы Clearview собирает фотографии из социальных сетей, включая Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter, нарушая правила этих платформ. В результате такой деятельности компании получилась база данных из более чем трёх миллиардов изображений, которые сопоставляются с загруженной фотографией человека с помощью сложных алгоритмов машинного обучения.

В Европейском союзе сейчас проверяют, не нарушило ли приложение Clearview Общее положение о защите данных (GDPR), которое требует, чтобы компании обрабатывали персональные данные с информированного согласия людей. Кроме того, на компанию в суд подавал Американский союз гражданских свобод за нарушение закона о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс (BIPA).

Генеральный директор Clearview AI Hoan Ton-That заявил, что в утверждениях BuzzFeed содержатся «неточности». Но он отказался пояснить, о чём идёт речь, и не ответил на подробный список вопросов издания.