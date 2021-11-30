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30 ноября 2021

Великобритания может серьёзно оштрафовать Clearview AI

Американская компания по распознаванию лиц, поставляющая своё ПО полиции, может заплатить штраф 17 миллионов фунтов стерлингов.

Clearview AI грозит штраф в размере 17 млн фунтов стерлингов за нарушение обработки персональных данных граждан Великобритании. Об этом сообщает BBC. В Управлении Комиссара по информации страны (The Information Commissioner's Office) заявили, что серьёзно обеспокоены тем, что ПО компании по распознаванию лиц использовалось полицией. В Clearview AI же назвали утверждения регулятора «фактически и юридически неверными».

Ранее в Австралии установили, что Clearview AI нарушила в стране закон о конфиденциальности. Теперь компания должна удалить снимки, сделанные на материке. Комиссар по информации Великобритании Элизабет Денхэм предположила, что эта база данных, вероятно, будет включать и «значительное число людей из Великобритании». Кроме того, по её мнению, компания не соблюдала и закон Великобритании об обработке персональных данных, а именно:

- не имела законных оснований для сбора информации;

- обрабатывала полученную информацию нечестно;

- не информировала людей о действиях с их данными;

- хранила данные неопределённый срок.

 

«Законодательство Великобритании о защите данных не препятствует эффективному использованию технологий для борьбы с преступностью. Но для того чтобы завоевать доверие общественности к своим продуктам, поставщики технологий должны обеспечить правовые гарантий защиты людей», — заявила Денхэм.

 

Напомним, о революционном приложении для распознавания лиц и слежки Clearview AI стало известно в январе 2020 года, а в апреле того же года появилась информация о связи компании с ультраправыми. Применяя продукт организации, пользователи потенциально могут идентифицировать каждого человека, которого они видели, от протестующего активиста до простого незнакомца в метро, раскрывая не только их имена, но и то, где они живут, чем занимаются и кого знают. К примеру, полицейские могут сфотографировать подозреваемого или лицо, вызвавшее их интерес, запустить изображение в приложении и получить данные человека в течение нескольких секунд. 

Решение о штрафе является предварительным. Clearview AI готовит ответ, который, как обещает Комиссар, будет тщательно рассмотрено до принятия окончательного решения в середине следующего года.

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