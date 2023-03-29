Компания Clearview обработала миллион полицейских запросов на распознавание лиц

Американская компания Clearview, разрабатывающая программы для распознавания лиц, обработала около миллиона поисковых запросов для различных полицейских служб США, сообщил BBC основатель и генеральный директор Clearview Хоан Тон-Тхат (Hoan Ton-That).



По его словам, в распоряжении компании сейчас находятся около 30 млрд изображений пользователей, полученных в основном из социальных сетей без разрешения их владельцев.



В Европе и Австралии Clearview уже не раз штрафовали на миллионы долларов за нарушение неприкосновенности частной жизни.



Миллион поисков — это данные самой компании, в полиции их не подтверждают. Полиция Майами сообщила «Би-би-си», что использует это программное обеспечение для раскрытия всех видов преступлений.



Разработанная Clearview система позволяет правоохранителям загрузить фотографию лица и найти совпадения в базе данных из миллиардов собранных изображений. Затем программа показывает, где это лицо встречается в интернете.

Критики считают, что использование программ Clearview полицией фактически делает любого гражданина подозреваемым во всех преступлениях сразу.



«Всякий раз, когда у полицейских есть фотография подозреваемого, они будут сравнивать её с вашим лицом», — говорит Мэтью Гуариглия (Matthew Guariglia) из Electronic Frontier Foundation.



Американский союз гражданских свобод (ACLU) ранее уже обратился в суд штата Иллинойс, обвиняя Clearview в нарушении законодательства о неприкосновенности частной жизни. После этого большинству американских коммерческих компаний запрещено сотрудничать с Clearview.



Для полиции, однако, сделано исключение. По словам Тон-Тхата, программное обеспечение компании используют сотни полицейских управлений по всей стране.