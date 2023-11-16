Google внедряет комментарии в результатах поиска

Google запустил эксперимент «Заметки» через Search Labs. Он позволит пользователям добавить собственные аннотации к результатам поиска. При включении экспериментального режима кнопки для добавления и просмотра заметок появятся под результатами поиска и под статьями Discover в приложении Google.



Сама заметка появится «в течение нескольких минут», если только она не помечена для проверки человеком. При просмотре аннотаций они будут динамически ранжироваться на основе запроса пользователя и релевантности примечания. В Google пообещали внедрить алгоритмические методы защиты и ручную проверку неуместных комментариев.



Заметки изначально станут доступными для пользователей в США и Индии.



Суть нововведения заключается в том, что если пользователь ищет что-то очень специфическое, например, «все виды кремов для тортов», теперь другой пользователь, обладающий практическими знаниями по этому вопросу, сможет добавить свою заметку, например: «Для начинающих я бы порекомендовала крем-масло. Этот крем прост в приготовлении, также можете добавить ягоды для разнообразия».



Заметки будут доступны непосредственно под результатами поиска после завершения бета-тестирования в лаборатории Google. Эта функция призвана добавить новый уровень взаимодействия, позволяя пользователям учиться у других людей.



Google также планирует упростить отслеживание любимых поисковых запросов, добавив кнопку «Подписаться». Это будет полезно для тех, кто не хочет пропустить интересные обновления или ищет советы по конкретной теме, например, тренировки для полумарафона. При нажатии на кнопку «Подписаться» в результатах поиска, пользователи автоматически будут видеть статьи и видео по интересующей их теме в разделе «Discover» главной страницы приложения Google.



Компания заявила, что не будет собирать и передавать эти данные рекламодателям или сторонним лицам.



Функция отслеживания изначально будет запущена на английском языке в приложении Google, а также появится в мобильных версиях Chrome и Safari в ближайшие недели.



Google также анонсировал некоторые обновления своей функции «Перспективы», которая отображает контент из соцсетей и форумов. Теперь функция будет показывать больше информации об отдельных создателях контента, например, изображение профиля или количество подписчиков.