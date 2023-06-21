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21 June 2023

Госдума приняла закон об усилении контроля за платежными агентами

Банк России наделяется полномочиями по контролю за операторами по приёму платежей. Принимать платежи физлиц смогут лишь лица, включенные регулятором в реестр таких операторов.

Согласно принятому закону, от Росфинмониторинга передаются Банку России полномочия по ведению реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи).

Сам законопроект №46071-8 был внесён в Госдуму в декабре 2021 года. В качестве инициаторов выступила группа депутатов во главе с председаетелем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксёновым и сенатором Николаем Журавлёвым.

Закон расширяет требования к лицам, принимающим платежи физлиц. Теперь для осуществления деятельности им необходимо быть включёнными в реестр операторов по приёму платежей. ЦБ получит право обращаться в арбитражный суд для ликвидации осуществляющих приём платежей юрлиц, не внесённых в реестр.

К должностным лицам, исполняющим функции операторов, будет предъявлен ряд квалификационных требований: наличие высшего образования, отсутствие непогашенной или неснятой судимости, а также требования к деловой репутации.

Устанавливается список организаций, которые не вправе иметь более 10% акций операторов. Это:

  • компании, зарегестрированные в офшорах;
  • компании, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке;
  • компании и саморегулируемые организации (СРО), сведения о которых исключены из реестра некредитных финорганизаций за нарушение законов и нормативных актов Центрального банка. 

Также, согласно принятому закону, оператор обязуется передавать поставщику информармацию о принятых в его пользу платежах в течение трёх дней.

ЦБ РФ платежные агенты операторы платежей

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