Госдума приняла закон об усилении контроля за платежными агентами

Согласно принятому закону, от Росфинмониторинга передаются Банку России полномочия по ведению реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи).

Сам законопроект №46071-8 был внесён в Госдуму в декабре 2021 года. В качестве инициаторов выступила группа депутатов во главе с председаетелем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксёновым и сенатором Николаем Журавлёвым.

Закон расширяет требования к лицам, принимающим платежи физлиц. Теперь для осуществления деятельности им необходимо быть включёнными в реестр операторов по приёму платежей. ЦБ получит право обращаться в арбитражный суд для ликвидации осуществляющих приём платежей юрлиц, не внесённых в реестр.

К должностным лицам, исполняющим функции операторов, будет предъявлен ряд квалификационных требований: наличие высшего образования, отсутствие непогашенной или неснятой судимости, а также требования к деловой репутации.

Устанавливается список организаций, которые не вправе иметь более 10% акций операторов. Это:

компании, зарегестрированные в офшорах;

компании, у которых отозвана лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке;

компании и саморегулируемые организации (СРО), сведения о которых исключены из реестра некредитных финорганизаций за нарушение законов и нормативных актов Центрального банка.

Также, согласно принятому закону, оператор обязуется передавать поставщику информармацию о принятых в его пользу платежах в течение трёх дней.