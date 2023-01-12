Кулинарный сервис Cookpad удалит все российские рецепты

Сервис обмена кулинарными рецептами и общения на связанные темы Cookpad уходит из России. Об этом сообщается на русскоязычной странице проекта:

«До последнего момента мы жили в полной уверенности, что Cookpad не уйдет из России. Но произошло событие, на которое мы повлиять не могли. На днях иностранный офис Cookpad Inc. принял тяжелое решение закрыть Cookpad в России с 31 января. Это удар и для всего нашего сообщества, и для российской команды, которая на протяжении 5 лет была с вами каждый день. Мы вместе с вами потеряли любимое дело.



До 31 января вы еще можете пользоваться Кукпадом, но писать новые рецепты в ближайшее время уже не получится. 31 января все российские рецепты на Cookpad станут недоступны, никто уже не сможет войти на сайт или в приложение».

Принадлежащий компании Cookpad сайт является крупнейшим кулинарным проектом Японии, позволяющим посетителям загружать свои рецепты блюд, а также искать рецепты, загруженные другими пользователями. С 1997 года он стал фактически глобальным ресурсом. По состоянию на май 2017 года Cookpad имел более 80 млн пользователей и занимал первое место в мире в категории «Еда и рецепты», согласно данным ресурса SimilarWeb. Офис в России был открыт в октябре 2017 года, а в июле того же года компания выкупила российский портал «Овкусе.ру».

«Мы всегда верили и до сих пор убеждены, что домашняя кухня объединяет людей во всем мире, поэтому не будем сидеть сложа руки и горевать, – пишет команда российского Cookpad. – Сейчас мы, бывшая команда российского Кукпада, днями и ночами ищем способы сохранить наше сообщество и не потерять рецепты. Мы обещаем, что не бросим вас в беде. Мы отдадим все свои силы и всю свою страсть на то, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. Мы верим в то, что вы дождетесь хороших новостей от нас. Вступайте в наши новые группы в соцсетях, чтобы не потеряться и читать новости о том, как идут дела. Пока что вы можете там общаться и публиковать рецепты, участвовать в конкурсах. Это временное решение, чтобы сохранить точку притяжения».

Соответствующий список соцсетей также выложен в обращении команды.