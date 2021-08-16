Лондонский суд обязал Binance отследить похитивших криптовалюту хакеров

Высокий суд Лондона обязал Binance, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, идентифицировать хакеров и заморозить их учётные записи после заявления о взломе на 2,6 млн долл. Таким образом, судья удовлетворил иск компании по искусственному интеллекту Fetch.ai в отношении Binance, предписав последней выявить хакеров и изъять их активы.

«Нам нужно развеять миф о том, что криптоассеты анонимны. Реальность такова, что при наличии должных правил и программ их можно отслеживать и восстанавливать», — заявил представитель Fetch.ai.

В компании утверждают, что 6 июня мошенники взломали криптовалютные счета организации на бирже Binance. Не имея возможности удалить активы из-за ограничений аккаунта, они продали их связанной третьей стороне менее чем за час за маленькую часть стоимости.

Binance заявила, что стремится соблюдать все местные законы, где бы она ни работала, и расширила собственную международную команду по соответствию правилам и консультативный совет. Ранее этим летом Управление по финансовому надзору Великобритании запретило британскому подразделению Binance осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного одобрения регулятора.

Дело является одним из первых публичных кейсов, связанных с Binance, и станет для английской судебной системы проверкой того, может ли она бороться с мошенничеством на криптовалютных платформах, пишет Reuters.