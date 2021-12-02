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2 декабря 2021

Суды могут создать свой канал на YouTube

В Совете судей полагают, что он поможет повысить доверие граждан к правосудию и создать ему позитивный имидж.

Российские суды могут создать свой канал на YouTube. Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов считает, что «назрела необходимость от координации пресс-служб и работы различных площадок перейти к единому медиаресурсу, способному полноценно освещать деятельность судебной системы для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию».

Момотов заявил, что судебная система должна найти новые способы предоставления информации и взаимодействия с медиапространством. По его мнению, здесь способен помочь именно YouTube, поскольку его популярность только растет, он конкурирует с телеканалами, но затрат на него при этом приходится меньше.

«В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которого можно будет транслировать не только актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод граждан»,  рассказал председатель Совета судей.

Он подчеркнул, что судьям необходимо сотрудничать с блогами в соцсетях, поскольку «интернет-платформы диктуют новые правила поведения и этики, что заставляет идти в ногу со временем».

YouTube суды

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