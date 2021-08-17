Власти России обозначили тренд на жёсткое госрегулирование криптовалюты

Президент РФ Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы, сообщает РБК. В рамках него Путин поручил Минфину, Минтруда, Минцифры и Центробанку до 15 ноября составить предложения для проверок о том, насколько достоверно и полно чиновники раскрывают информацию о своих цифровых финансовых активах (ЦФА) и криптовалюте. Генпрокуратура до 15 июля 2024 года должна представить инициативы по пресечению коррупции, предметом которой становятся ЦФА, цифровые права и криптовалюта.

Напомним, до 30 июня 2021 года включительно, согласно постановлению правительства, кандидаты в федеральные государственные служащие должны были предоставить сведения о цифровых финансовых активах и правах, включающих криптовалюту, которые принадлежат им, их супругам и несовершеннолетним детям, по специальной форме.





Для держателей криптовалюты национальный план означает, что теперь в России обозначен тренд на жёсткое госрегулирование оборота цифровых активов, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, особенно сильно начнут следить за криптоинвесторами и держателями цифровых финансовых активов, так или иначе связанных с государственным сектором. А вот обычным пользователям, по его мнению, пока бояться нечего, хотя расслабляться не стоит никому.

«Контроль происхождения криптовалюты может коснуться всех участников рынка, — говорит член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. — Но тут вопрос в том, как именно государство будет это контролировать. Мне кажется, содержание указа как раз говорит о том, что государство не знает, как это делать. Они пытаются создать какие-то механизмы, инструменты для контроля, но пока реального ответа у властей нет, и по всей вероятности появится он не скоро».

Процесс регулирования криптовалютной сферы идет в России по пути закручивания гаек, заключил Казанцев и порекомендовал «заранее готовиться к жесткому контролю со стороны государства».

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу 1 января 2021 года. Как теперь пользоваться криптовалютой и цифровыми финансовыми активами, можно узнать в наших карточках. Обращаем внимание, что российский законодатель предпочел избежать слова «криптовалюта» и использует для этого понятие «цифровая валюта», хоть и имеет в виду то же самое.