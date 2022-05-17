Школа киберправа пройдёт с 20 по 24 июня

20 июня в офлайн- и онлайн-форматах стартует Школа киберправа — курс повышения квалификации, разработанный специально для in-house и частнопрактикующих юристов, адвокатов и специалистов консалтинговых компаний. Чем лучше знания юристов и адвокатов в области цифровых прав, тем лучше защищены пользователи!

Киберправо — отрасль в России совсем новая, возникшая на стыке «традиционной» юриспруденции и информационных технологий (а в последнее время ещё и криптовалютного рынка). Разобраться в этом может далеко не каждый выпускник юрфака, даже если у него за плечами уже не один год практики в хорошей фирме.

В России мест, где можно изучить киберправо, пока немного. Одно из них — Школа киберправа в виде пятидневного интенсива: юристам с дипломом и опытом необходимы самые актуальные знания здесь и сейчас, чтобы немедленно применять полученные знания и помогать своим клиентам, а также закрывать потребности своих собственных интенсивно диджитализируемых компаний. Подробнее о Школе и киберправе в целом читайте в наших карточках.

Программа курса состоит из семи разноплановых модулей:

1.Big Data & AI

2.Digital assets & crypto/blockchain

3.Tax & Ad

4.Intermediaries & ISP

5.Forensic & Digital evidence

6.IP & Copyright & Domains

7.Privacy & Security

За 45 академических часов на протяжении пяти дней ведущие российские эксперты и спикеры в области IT, компьютерных технологий, цифрового права, блокчейна и форензики расскажут вам о том, как за последнее время изменилось законодательство в области регулирования «цифры» (как российское, так и международное), и разберут самые значимые судебные и административные кейсы в этой сфере. Регистрируйтесь по ссылке!

Учиться можно очно и дистанционно, выстроив персональный график посещений. Задайте интересующие вопросы по телефонам +7 (926) 353-89-41, +7 (903) 545-47-14, а также по электронной почте [email protected]