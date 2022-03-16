Впервые в истории: к открытой кибервойне подключились волонтёры со всего мира

Около 400 000 хакеров из разных стран помогают противостоять цифровым атакам России, заявили в CyberProof со ссылкой на властей Украины. Ожидается, что Россия примет ответные меры. Однако кибервойна ведётся не только между Украиной и Россией, но и — от имени этих стран — «цифровыми солдатами» со всего мира.

«Впервые в истории любой желающий может присоединиться к кибервойне, — заявил Лотем Финкельштейн, руководитель направления киберразведки компании Check Point Software (CPR). — Мы видим участие всего киберсообщества, в котором группировки и отдельные лица приняли сторону либо России, либо Украины».

По данным CPR, в первые три дня, начиная с 24 февраля, количество онлайн-атак на украинские военные и правительственные секторы увеличилось на 196%, и кибервойна только набирает обороты.

«Мы никогда не видели такого уровня вовлечённости внешних акторов, не связанных с конфликтом», — поделились в Check Point Software.

Спустя почти три недели Украина продолжает подвергаться шквалу кибератак, большинство из которых, согласно данным CPR, направлены против её правительства и военных. Россия участие в кибервойне отрицает.

Эксперты испытывают «смешанные чувства» по поводу происходящего. Так, одна из тактик хакеров, выступающих на стороне Украины, — перегрузить сайты трафиком и сделать их недоступными (в целях борьбы с российской пропагандой).

«Реальность такова, что многие мои друзья в России, мои родственники... они полностью дезинформированы», — комментирует Геннадий Галантер, соучредитель компании по информационным технологиям Provectus.

Он обеспокоен тем, что украинская или западная пропаганда будут впосприняты в качестве дезинформации, против которой кибератаки и призваны бороться.

Эксперты предупреждают, что ответные меры России могут привести к «глобальной кибервойне» между Россией и Западом.

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