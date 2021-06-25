ESET: Больше половины россиян находили свои персональные данные в интернете

Более половины россиян рассказали, что хотя бы раз находили свои персональные данные в интернете, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования, проведённого разработчиком антивирусных решений ESET.

В исследовании компании говорится:

«59% россиян хоть раз находили персональную информацию в свободном доступе. Причем номер мобильного телефона и адрес электронной почты встречаются в подобных базах чаще всего (в 70% случаев). Реже граждане обнаруживают домашний адрес, различные пароли и личные фотографии (от 11% до 13% случаев)».

Как выяснили эксперты, после утечек данных россияне чаще становятся жертвами мошенников и нежелательных звонков: 44% респондентов стали чаще получать звонки с неизвестных номеров, 47% - больше спама в электронной почте.

В большинстве случаев в слитых базах можно обнаружить номер мобильного телефона и адрес электронной почтыhttps://t.co/Gylm3cx1XU — МБХ медиа (@MBKhMedia) June 25, 2021

При этом почти половина опрошенных (47%) уверены, что их персональные данные были украдены из соцсетей, больше трети (34%) считают, что из интернет-сервисов для размещения объявлений, 28% говорят о почтовых сервисах, а 23% — об онлайн-магазинах.



Однако 59% так и продолжают пользоваться сервисами, откуда, по их мнению, могли быть украдены данные.

Напомним, летом прошлого года «РосКомСвобода» провела собственный мониторинг чёрного рынка данных, обнаружив, что приобрести данные с московских уличных камер с распознаванием лиц не составляет особого труда. Наша волонтёр Анна Кузнецова заказала за 16 тысяч рублей «пробив» своего лица, и получила данные за целый месяц, благодаря которым можно было установить, в каких местах столицы она появлялась. Позже выяснилось, что продажей украденных биометрических данных занимались полицейские.



Наши юристы и Анна обратились в суд, имея на руках прямые доказательства того, что с системой распознавания лиц не все так хорошо, как нам об это говорят чиновники. Мы требуем введения пятилетнего моратория на использование систем распознавания, поскольку они нарушают наше право на приватность, противоречат законодательству о персональных данных и Конституции. Кроме этого, опасность утечек была нами доказана опытным путём. По нашему мнению, внедрение таких систем возможно только при наличии соответствующей нормативной базы, а также при надлежащем общественном контроле за использованием полученных с помощью таких систем данных.