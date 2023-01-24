В Сеть могла утечь вторая часть базы данных «Почты России»

В открытый доступ предположительно попал второй фрагмент из базы данных с информацией о клиентах «Почты России». Об этом сообщает телеграм-канал «Утечки информации» (канал принадлежит исследователям из компании Data Leakage & Breach Intelligence).

На связь с оператором почтовой связи указывают следующие поля:

- pepactivate — ПЭП (простая электронная подпись);

- flag_abox — abox.pochta.ru (абонентский почтовый ящик);

- flag_digitalf22 — почтовое извещение форма 22;

- post_office — коды почтовых отделений.

Фрагмент содержит 141 211 строк, в которых указаны:

- ФИО;

- адрес (регистрации и фактический);

- телефон;

- адрес электронной почты (не для всех);

- СНИЛС/ИНН (не для всех);

- пол;

- дата рождения;

- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан).



Первая часть базы была выложена в декабре 2022 года, она содержала практически такое же число строк — 141 780.