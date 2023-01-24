В Сеть могла утечь вторая часть базы данных «Почты России»

В открытый доступ предположительно попал второй фрагмент из базы данных с информацией о клиентах «Почты России». Об этом сообщает телеграм-канал «Утечки информации» (канал принадлежит исследователям из компании Data Leakage & Breach Intelligence).
На связь с оператором почтовой связи указывают следующие поля:
- pepactivate — ПЭП (простая электронная подпись);
- flag_abox — abox.pochta.ru (абонентский почтовый ящик);
- flag_digitalf22 — почтовое извещение форма 22;
- post_office — коды почтовых отделений.
Фрагмент содержит 141 211 строк, в которых указаны:
- ФИО;
- адрес (регистрации и фактический);
- телефон;
- адрес электронной почты (не для всех);
- СНИЛС/ИНН (не для всех);
- пол;
- дата рождения;
- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан).
Первая часть базы была выложена в декабре 2022 года, она содержала практически такое же число строк — 141 780.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.