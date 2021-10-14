Данные пользователей «ВКонтакте» теперь перейдут в распоряжение всех сервисов Mail.Ru Group

Интернет-холдинг Mail.ru Group провёл глобальный ребрендинг, сменив название на VK. Это отразилось и на названии популярных сервисов холдинга, и на политике компании.

Компания https://t.co/dddX6qTwS9 Group переименовалась в VK и обновила логотип.



Бренд «ВКонтакте» тоже останется и будет принадлежать конкретно соцсети.



Ребрендинг получили и сервисы компании: Boom — VK Музыка, Юла — VK Объявления, Lovina — VK Знакомства, Worki — VK Работа. pic.twitter.com/BHQJuLzLNB — BIG GEEK (@biggeekru) October 12, 2021

VK становится единым пользовательским и корпоративным брендом всей компании. Название «ВКонтакте» сохранится в качестве продуктового бренда соцсети. Все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

Часть проектов и сервисов компании получит в будущем приставку VK в названии и логотипах. В частности, сервис Boom будет называться VK Музыка, сервис объявлений «Юла» — VK Объявления, и т. д. В пресс-службе компании сообщили, что все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK.

Но после ребрендинга изменились не только названия, но и обновилась политика конфиденциальности компании.

После ребрендинга https://t.co/uwxy83RUWf Group данные из «ВКонтакте» с VK Connect попадут в другие сервисы экосистемы.



Данные не уходят автоматически, если пользователь не заходит под учётной записью VK ID в другие приложения, утверждают в соцсетиhttps://t.co/lSvxfFAiHk — Стартапы и бизнес (@vcru) October 13, 2021

Теперь данные пользователей «ВКонтакте» с единой учётной записью VK ID могут передаваться сервисам всей экосистемы холдинга. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра».

Учётная запись VK Connect работает с июня 2020 года. Через неё можно зайти в аккаунт «Ситимобила», Delivery Club, «Юлы» и другие и управлять платными подписками.



После ребрендинга в правилах появился пункт, что после регистрации в VK Connect персональные данные пользователя могут передаваться другим сервисам «Экосистемы VK». Это 26 сервисов, в том числе приложение для знакомств Mamba, голосовой помощник «Маруся», «Одноклассники» и другие.



Пункт 3.9 пользовательского соглашения и пункты 4.2., 4.3 политики конфиденциальности подчёркивают право компании использовать данные пользователей «ВКонтакте» в других сервисах, проверил TJ.

Данные могут передаваться в другие сервисы только с согласия пользователя. «Если человек не заходит в другие приложения экосистемы с помощью VK ID, а посещает исключительно "ВКонтакте" (или любой другой отдельный продукт), его персональные данные не будут использоваться в остальных сервисах», — прокомментировали представители соцсети.

Во «ВКонтакте» сообщили, что в личном кабинете VK ID можно отозвать согласие на использование данных в любом из приложений экосистемы. TJ проверил личный кабинет — согласие можно отозвать, только полностью отключив сервис от учётной записи.

По словам медиаюриста «РосКомСвободы», адвоката Екатерины Абашиной, идея о создании единой идентификационной "учётки" для нескольких сервисов — это не новое изобретение.

«Если оператор сервиса уведомляет пользователя единой учётки о том, куда именно передаются данные, закон о персональных данных это может и не нарушать (при соблюдении иных условий законной обработки)», — говорит она, но при этом:

«...в случае утечки персональных данных из единой учётки „зона поражения“, естественно, будет шире, нежели из одного отдельного сервиса».

«Когда человек пользуется единой учёткой российского сервиса, он должен отдавать себе отчёт в том, что организаторы распространения информации обязаны хранить большие массивы информации об использовании этой учётки и передавать их правоохранителям по запросу. Учитывая, как вольно и однобоко госорганы интерпретируют пользовательский контент в угоду палочной системе, это может сыграть злую шутку с пользователями единой учётки», — подытоживает Екатерина.

Адвокат Станислав Селезнев, старший партнёр проекта «Сетевые Свободы» также выразил опасение, что единый профиль может стать лакомой добычей для злоумышленников, плюс к этому — в формулировке Правил об отзыве данных есть свои подводные камни:

«1) Для сравнения стоит обратить внимание на громкую историю попытки Facebook запустить систему обмена анонимными пользовательскими данными между WhatsApp и Facebook внутри собственной экосистемы. Во-первых, корпорация предоставила пользователям возможность в течение нескольких месяцев не принимать условия объединения и подготовить себе переход на другие платформы. А во-вторых, после бури возмущения по всему миру и массового оттока пользователей с WhatsApp в Signal и Telegram, от реализации этого плана крупнейшая в мире соцсеть вынуждена была отказаться.



2) Теперь при взломе суперпрофиля к злоумышленникам попадут разом истории переписок, заказов с адресами доставки, поездок в такси и использования дейтингового сервиса с архивом фотографий.



3) Оговорка «с согласия пользователя» лишь тогда будет объективной, если экосистема сохранит возможность пользоваться сервисами без одобрения передачи данных. В противном случае, иначе, как злоупотреблением монопольным положением на рынке такой подход к обороту пользовательских данных назвать трудно».

Напомним, все сервисы ООО «Мэйл.Ру», а также ООО «В Контакте» были внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ещё в 2014 году:

reestr.rublacklist.net/distributor/109411

reestr.rublacklist.net/distributor/109412

Это обязывает их собирать, хранить и передавать пользовательские данные силовикам при первом требовании, причём в этот перечень входят как данные о действиях и взаимодействиях, так и вся переписка пользователей. Более того, социальная сеть «ВКонтакте» была отнесена правозащитниками в число наиболее небезопасных в этом плане — на данный сервис приходится львиная доля возбуждённых против пользователей уголовных и административных дел за посты, комментарии, перепосты.