Минэкономики закрыло портал открытых данных

В Минэкономики сообщили о временном закрытии портала открытых данных data.gov.ru. Портал готовится к инвентаризации данных, модернизации функционала, а также его ждёт перемещение на единую цифровую платформу «ГосТех». Об этом сообщает «Ъ».

Как пояснили в министерстве, это необходимо для перезапуска ресурса с учетом запросов рынка.

По словам директора департамента развития цифровой экономики ведомства Владимира Волошина, в сегодняшнем состоянии портал «не совсем применим», а вносить какие-либо изменения в существующей архитектуре бессмысленно.

«Портал будет пересобираться. Цель — понять, какие со стороны рынка есть запросы на его устройство, какие функции нужны, чего на нем не хватает»,— прокомментировал Владимир Волошин.

Волошин также добавил, что в планах Минэкономики – создание специальной экспертной рабочей группы для обсуждения вопроса о целевом наполнении ресурса. На обновление портала может уйти около шести месяцев.

Портал был запущен еще в 2014 году с распоряжения Дмитрия Медведева, который в то время был председателем Правительства.

Открытые данные – это информация органов власти, которая размещается в машиночитаемом формате, а также она свободна от авторских прав. На основе государственных баз данных, реестров и данных наборов статистической информации, можно создавать мобильные приложения или электронные сервисы для граждан.

По мнению министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, (является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)), благодаря открытым данным должны были производиться «удобные продукты, повышающие качество жизни людей и качество среды обитания».

Но в 2018 году, по результатам самоисследования «открытых данных», деятельность большинства федеральных ведомств и министерств слабо отвечали стандартам максимальной открытости. Соответствуя лишь на 20–40% и не вполне понимая потребностей своей целевой аудитории, формально выполняя требования по публикации данных.

На основании доклада «Открытость государства в России» за прошлый год (счётная палата готовит его совместно «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений) проблемы с открытыми данными никуда не делись.

Многие ведомства выполнили большинство требований к оформлению своих порталов открытых данных. Но в некоторых случаях публикация сведений остаётся сугубо формальной. К примеру, размещаются данные административных наборов, которые не представляют интереса для общественности или вовсе не содержат полезных данных.

По мнению директора и соучредителя АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина:

«Я бы начал с того, что портал с самого начала был разработан в такой нормативной среде и подходе, что он быстро превратился в цифровую помойку, наполненную бесконечным количеством очень мелких файлов, собираемых с сайтов муниципалитетов и не нужных ни бизнесу, ни журналистам, ни гражданам. Я писал об этом в подробностях год назад.



От того, что портал закроют, бизнес и другие потребители данных не пострадают. Именно из-за того что порталом не пользовались».

«Тут скорее вопрос репутационного ущерба стране и Минэкономразвития, поскольку сейчас нет развитых стран без порталов открытых данных, — поясняет эксперт. — Можно было не временно закрыть, а просто поставить плашку, что, мол, идёт работа по созданию новой версии. А сейчас ожидания у пользователей такие, что никто не ждёт появления нового портала. Слишком многие уверены, что Минэкономразвития провалило этот проект, хочет ещё больше снизить открытость государственных данных в России. А история про «временно» — это просто отмазка. В целом же проблема в том, что всю тему открытости данных нынешний состав Правительства полностью «слил». Потому что портал data.gov.ru – это лишь малая часть работы, которую необходимо было проделывать. Основное — это работа над раскрытием данных, которая практически полностью остановилась ещё примерно 5 лет назад».