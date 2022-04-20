Банкам запретили передавать данные о клиентах иностранным органам

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий российским банкам делиться банковской тайной с иностранцами. Автором законопроекта №1193544-7 выступило Правительство РФ, и поправки вносятся в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (об особенностях исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств).
Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Банки в ответ на запрос сведений смогут информировать иностранные органы о действующем запрете. Кредитные организации будут обязаны оперативно уведомлять о поступивших запросах Банк России – в течение трех дней. После чего регулятор сам будет информировать о поступивших запросах федеральные органы исполнительной власти.К кредитной организации, нарушившей установленные требования, предполагается применять меры, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для:
«минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».
Первоначальная версия документа была внесена в Госдуму в июне 2021 г. Как пояснял замминистра финансов России Алексей Моисеев на заседании перед принятием законопроекта в первом чтении 21 октября 2021 г., его необходимость обусловлена изменениями законодательства США – в стране был принят закон, который требует «от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на все вопросы, связанные с действиями любых их клиентов – физических и юридических лиц».
«Соответственно, американцы считают для себя возможным отключать всех, кто не будет отвечать на данный запрос, от работы в долларах США. Правительство приняло решение о необходимости ответить на данную американскую меру контрмерой», – сказал Моисеев. Эта мера позволит защитить граждан и юрлица от представления информации, содержащей банковскую тайну, заявил на том же заседании председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.