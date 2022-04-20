Банкам запретили передавать данные о клиентах иностранным органам

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий российским банкам делиться банковской тайной с иностранцами. Автором законопроекта №1193544-7 выступило Правительство РФ, и поправки вносятся в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (об особенностях исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств).

Под запрет попадают сведения об операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Банки в ответ на запрос сведений смогут информировать иностранные органы о действующем запрете. Кредитные организации будут обязаны оперативно уведомлять о поступивших запросах Банк России – в течение трех дней. После чего регулятор сам будет информировать о поступивших запросах федеральные органы исполнительной власти.К кредитной организации, нарушившей установленные требования, предполагается применять меры, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан для:

«минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».

Первоначальная версия документа была внесена в Госдуму в июне 2021 г. Как пояснял замминистра финансов России Алексей Моисеев на заседании перед принятием законопроекта в первом чтении 21 октября 2021 г., его необходимость обусловлена изменениями законодательства США – в стране был принят закон, который требует «от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на все вопросы, связанные с действиями любых их клиентов – физических и юридических лиц».

«Соответственно, американцы считают для себя возможным отключать всех, кто не будет отвечать на данный запрос, от работы в долларах США. Правительство приняло решение о необходимости ответить на данную американскую меру контрмерой», – сказал Моисеев. Эта мера позволит защитить граждан и юрлица от представления информации, содержащей банковскую тайну, заявил на том же заседании председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.