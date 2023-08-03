Дело о «запрещённом» посте на «Хабре» рассмотрят заново

1 августа суд Ханты-Мансийского автономного округа отменил решение нижестоящей инстанции о признании поста на «Хабре» содержащим запрещённую к распространению информацию. Причиной послужило то, что организация «Хабр Блокчейн Паблишинг» (юрлицо сайта) не была приглашена на заседание.

«Решение отменили, потому что «Хабр» не привлекли к участию в деле, тем самым нарушив права площадки на защиту своих интересов в суде. Поэтому дело будут рассматривать заново», — пояснили наши юристы.

Ранее прокурор подал иск с требованием признать информацию в искомом посте запрещённой к распространению.

Напомним, в публикации, ставшей причиной судебного разбирательства, говорится о возможностях изготовления алкогольных товаров и приобретения продукции для её изготовления, в частности, о самодельном антисептике.

Суд первой инстанции частично удовлетворил жалобу и постановил заблокировать пост. «Хабр» оспорил решение, в деле ему помогают юристы «Роскомсвободы». Они считают, что оснований для запрета нет:

«В своей жалобе прокурор сослался на ст. 171. 1 УК РФ как на основание для запрета. Но в этой норме нет ни слова про ответственность за распространение информации. Ст. 171.1 УК РФ устанавливает ответственность за производство немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии в целях сбыта, а в статье описано изготовления антисептика в домашних условиях для личного пользования».