Находящийся в розыске бизнесмен добивается удаления статьи с сайта «Радио Свобода»

В ходе мониторинга официального портала судов общей юрисдикции города Москвы «Роскомсвобода» обнаружила дело №02-1875/2022, ответчиками по которому проходят журналист Сергей Хазов-Кассиа и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», которое рассматривает Тверской районный суд:

Истец – кубанский бизнесмен Олег Макаревич. Как следует из карточки дела, речь идёт «о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации».

Мы обратились за комментарием к Сергею Хазову-Кассиа, который рассказал нам суть дела. В октябре 2016 года на сайте «Радио Свобода» вышла статья «Крестьяне без земли», где рассказывалось о неоднозначных событиях, происходящих в аграрной отрасли Краснодарского края, в частности — о рейдерских захватах земель. По словам опрошенных изданием фермеров и юристов, всё это происходит при участии представителей крупного агробизнеса и «прикрывается судами».



Одной из центральных фигур статьи является Олег Макаревич, посчитавший, что в журналистском материале обществу предоставлена ложная информация, способная создать о нём «мнение как о человеке, причастном к нарушению норм действующего законодательства». Кроме этого, по мнению истца, в статье были обнародованы его персональные данные и его изображение, хотя, отмечает он в иске, «своего согласия на обработку и распространение я не давал».



По сведениям нескольких СМИ, с апреля прошлого года бизнесмен находится в розыске по подозрению в крупной неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) — копия ориентировки на розыск предпринимателя появилась в одной из социальных сетей, и в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю подтвердили, что документ является подлинным и актуальным. В окружении Олега Макаревича «Ъ-Юг» пояснили, что инициатива розыска исходит от следователя СУ СКР, который несколько раз вызывал предпринимателя на допрос.



Ряд изданий утверждает, что бизнесмен «затаился» в Австрии, но это не помешало ему начать судебные тяжбы сразу с несколькими независимыми журналистами и изданиями, привлекая для этого экспертов с сомнительной репутацией. Очевидно, «Радио Свобода» и Сергей Хазов-Кассиа оказались в череде тех СМИ и журналистов, к которым свои претензии кубанский бизнесмен решил выразить через суд.



В иске, направленном в Тверской райсуд, Макаревич требует незамедлительно удалить статью «Крестьяне без земли», в том числе его персональные данные со страницы онлайн-версии медиапроекта Северо-Кавказской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — «Кавказ.Реалии», а также разместить опровержение.

Примечательно, что «Радио Свобода», как и большинство его проектов, уже заблокированы на территории РФ из соображений военной цензуры:

Ограничение доступа происходит по «маске» (*) — со всеми доменами и поддоменами.



Блокируются также и «Кавказ.Реалии» со всем его зеркалами. К слову, по решению Генпрокуратуры, на основании которого вышеперечисленные ресурсы попали в реестр запрещённых, доступ ограничивается уже к более чем 2600 сайтам.



То есть фактически Олег Макаревич требует ужадить уже и так недоступные для россиян материалы. Но он, конечно, не мог знать в момент подачи иска, который был зарегистрирован в Тверском суде в середине января текущего года, что в феврале начнётся так называемая «спецоперация» российской армии на территории Украины, после чего в РФ фактически начала действовать военная цензура, жервами которой стали в том числе «Радио Свобода» с «Кавказ.Реалиями».

Суд пока никакого решения по делу не вынес, поскольку оно переносилось уже три раза — один раз из-за неявки ответчика, два раза — для истребования доказательств. Недавнее заседание было отложено как раз по той же причине. Ближайшее состоится 24 августа текущего года, так что не ранее этой даты можно будет понять — примет ли решение суд удалить статью с ресурса, который в российском сегменте интернета и так формально «не существует».