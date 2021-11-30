Дело против рэпера OG Buda о пропаганде наркотиков зарегистрировано в суде

Зюзинский районный суд города Москвы зарегистрировал административное дело по ч.1.1 ст.6.13 (пропаганда наркотиков) против Григория Ляхова, известного как рэпер OG Buda.

Скучали? Новый протокол о пропаганде наркотиков! Снова на рэпера — ГУВД Москвы заинтересовалось молодёжной культурой.



OG Buda (Григорий Ляхов) исполнил песни «Бандит» и «Печеньки». Весной их просила проверить «Лига безопасного интернета». pic.twitter.com/VeKHTmYxn9 — Гражданское Общество (@civ_soc) November 29, 2021

Статья, которую могут вменить рэперу, предусматривает штраф до 30 тыс. руб. как физическому лицу или до 100 тыс. руб. как ИП.

В конце мая текущего года директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты Екатерина Мизулина, рассказала, что её организация обратилась в УНК ГУВД по Москве с просьбой проверить песни OG Buda. Сенатор уверяла, что данные композиции «пестрят» наркотическим слэнгом.

Жалобы «Лиги» на рэперов, которые, по мнению организации, пропагандируют наркотики, послужили причиной дела и последующих штрафов рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) и журналисту Юрию Дудю. Позднее Мизулина обвинила «всяких моргенштернов» в пропаганде наркотиков, деструктива, насилия и проституции, и призвала прекратить ее «на государственном уровне». В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что артист «торгует наркотиками в соцсетях». После этого концерт Моргенштерна в Москве был отменен, а сам рэпер покинул Россию.