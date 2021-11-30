Нужна юр.помощь?
282
Новости
30 November 2021

Дело против рэпера OG Buda о пропаганде наркотиков зарегистрировано в суде

С просьбой проверить его песни к правоохранителям обратилась всё та же «Лига безопасного интернета».

Зюзинский районный суд города Москвы зарегистрировал административное дело по ч.1.1 ст.6.13 (пропаганда наркотиков) против Григория Ляхова, известного как рэпер OG Buda.

 

 

Статья, которую могут вменить рэперу, предусматривает штраф до 30 тыс. руб. как физическому лицу или до 100 тыс. руб. как ИП.

В конце мая текущего года директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты Екатерина Мизулина, рассказала, что её организация обратилась в УНК ГУВД по Москве с просьбой проверить песни OG Buda. Сенатор уверяла, что данные композиции «пестрят» наркотическим слэнгом.

Жалобы «Лиги» на рэперов, которые, по мнению организации, пропагандируют наркотики, послужили причиной дела и последующих штрафов рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) и журналисту Юрию Дудю. Позднее Мизулина обвинила «всяких моргенштернов» в пропаганде наркотиков, деструктива, насилия и проституции, и призвала прекратить ее «на государственном уровне». В ноябре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что артист «торгует наркотиками в соцсетях». После этого концерт Моргенштерна в Москве был отменен, а сам рэпер покинул Россию.

цензура абсурд музыка наркотики 512-ФЗ Лига БезИнтернета донос рэп Мизулина суд пропаганда наркотиков

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Дело рэпера Элджея об интернет-пропаганде наркотиков поступило в суд
МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя
Лига безопасного интернета нажаловалась на Моргенштерна в Генпрокуратуру
Дело рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд
«Лига безопасного интернета» продолжает выискивать крамолу в песнях Моргенштерна
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности