За статьи на «Яндекс.Дзен» и комментарии под региональными новостями на липчанина завели дело

В начале сентября на липецкого строителя, 60-летнего Александра Григорьева завели уголовное дело о «фейках» про военных ( ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за публикаций о «спецоперации» в Украине на сервисе «Яндекс.Дзен», а также комментарии на сайте РИА «Липецк». Об этом он сам рассказал «ОВД-Инфо».



«По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый через администрируемый им канал на медиаплатформе в сети интернет опубликовал ряд материалов, доступ к которым предоставлен неограниченному кругу пользователей, – говорится на сайте СУ СК РФ по Липецкой области. – Под видом достоверных сообщений он выдавал заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области».



Когда он работал на вахте в Старом Осколе (Белгородская обл.), в конце августа его задержали на работе в столовой. Мужчину доставили в Липецк, в его квартире провели обыск, во время которого изъяли компьютер и мобильный телефон.



Затем Григорьева доставили в Следственный комитет, где провели допрос в присутствии адвоката по назначению. У мужчины спрашивали, как он относится к «спецоперации», к буквам Z и V, почему пишет «путин» с маленькой буквы, ему ли принадлежат публикации. Григорьев подтвердил авторство текстов, отметив, что выступает против боевых действий и имеет право на личное мнение.



«Я за мир во всем мире, меня так учили еще в советской школе. Мой отец — участник войны, он тоже выступал за то, чтобы мы никогда войну не видели. А тут Россия <начала спецоперацию> на Украину — я что, должен это поддерживать?» — говорит Григорьев.



После допроса мужчину отпустили под обязательство о явке. Он попросил силовиков дать ему закончить работу и вызывать на дальнейшие следственные действия только после этого.



Стоит заметить, «Яндекс.Дзен» попадает в повестку новостей о преследованиях за высказывания не так часто. Известно, что в 2019 году публикация на этой платформе стала одним из поводов заведения уголовного дела по «митинговой» статье против коломенского экоактивиста Вячеслава Егорова, а в сентябре прошлого года в Мордовии против 39-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК (возбуждение национальной ненависти), публиковавшего свои ксенофобские посты на «Яндекс.Дзен».

В основном же пользователи становятся объектом интереса правоохранителей за публикации во «ВКонтакте», реже — в иностранных социальных сетях (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и т. д.) или мессенджерах (как правило, Telegram и WhatsApp).