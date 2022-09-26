DemHack 5: хакатон в условиях мобилизации

24-25 сентября 2022 года «Роскомсвобода» и Privacy Accelerator провели онлайн-хакатон DemHack 5, решающий задачи в сфере приватности и свободы интернета. Объявляем победителей!

Первое место заняла команда lazy_static. Второе и третье разделили DignitiTech и literalLegends. Победители получили 60 тыс. руб., призёры — по 30 тыс. руб. Все они продолжат работу над своими проектами.

Так, команда lazy_static разрабатывает MVP модуля ядра Linux реализующий возможности USBKill (kernel shutdown, завершение процессов и т.д.), но не user, а в kernel-space. DignitiTech создаёт распределённую сеть с интеграцией в неё приложений, чтобы разработчики не думали об инфраструктуре для передачи и хранения данных.

«Если попытаться объяснить простыми словами, то проект можно охарактеризовать как попытку сделать платформу вроде Telegram (по амбициям и форме) на принципах, напоминающих принципы работы Matrix (по типу работы сети), Etherium (по типу предоставления разработчикам приложений инструментария для работы с сетью и использования её для хранения и передачи информации) и некоторых p2p-мессенджеров (по типу реализации некоторых технических аспектов», — объяснил идею один из менторов хакатона, технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв.

Команда literalLegends работает над приложением, которое могло бы обойти captive portal (аутентификацию) в открытых сетях для беспрепятственного использования Сети, когда нет возможности ввести логин/пароль/номер телефона. Эту задачу предложил основатель проекта Flipper Zero Павел Жовнер.

Спецпризы (уникальные хабр-шарфы) и значки для команд ушли к lazy_static! и DignitiTech. Кто получит фирменные футболки и коды на бесплатный доступ к платному контенту от журнала «Хакер» и Flipper Zero, мы расскажем чуть позже.

Всего в хакатоне приняли участие 12 команд.

«Мы позиционируем себя как неформальный хакатон и любим экспериментировать с темами и форматами. С каждым Demhack увеличивается количество заявок на участие от команд со своими классными проектами и мы находим всё более интересные задачи от партнёров, в том числе международного уровня. Сейчас к пятому хакатону отбор был похож на конкурентную битву — были отобраны лучшие из лучших. Это очень радует нас как организаторов: всё больше сильных команд, которые понимают необходимость проектов, обеспечивающих свободу интернета, заинтересованы в создании проектов на тему приватности », — оценивает мероприятие координатор Demhack Дарья Горбачёва.

DemHack 5 — это уже пятый хакатон задач в области прайваси и свободы интернета. Мы провели его, чтобы поддержать дух сообщества и дать специалистам возможность реализовать свои идеи для блага людей по всему миру, а также чтобы защитить права на приватность и доступ к информации в условиях жесточайшего наступления на них.

«Спасибо организаторам, я считаю, что сейчас вы выполняете уникальную и важную роль. Такие мероприятия-островки в плане демократии и свободного интернета поддерживают огонёк жизни в нашем обществе», — отозвался о хакатона один из его менторов Павел Плотников.

Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников. Акселератор выпустил уже четыре набора проектов, которые прошли путь от идеи до ранней версии продукта.

«Отдельным преимуществом для участников становится их дальнейшие возможности: сначала к нам приходят просто поучаствовать в хакатоне, а потом кто-то становится менторами или разработчиками проектов от организаторов и партнёров Demhack», — комментирует Горбачёва.

Партнёрами хакатона выступили международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ, среди которых: юридическая фирма DRC Group, международная организация по защите цифровых прав Access Now, сообщество разработчиков Russian Hackers и сообщество по отслеживанию цензуры OONI, АНО «Информационная культура», просветительский проект «Теплица социальных технологий», телеграм-канал «ЗаТелеком», медиа «Хакер», «Хабр», SecurityLab, «Медиазона», «Новая газета. Европа», DOXA, «7x7», SOTA и «Бумага», проекты Flipper Zero, AR Hunter, VPN-love и Amnezia VPN, арт-группа «Явь» и фестиваль уличного искусства Street Vision.

Благодарим наших партнёров, менторов, жюри и, конечно же, участников! До новых встреч!