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17 August 2021

Власти выделят ещё 7 млрд рублей на «духовно-нравственный» контент

Одни участники рынка обращают внимание на политическую составляющую, а некоторые считают, что во время пандемии любая поддержка индустрии будет во благо.

АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства ещё 7 млрд руб. «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». На это обратили внимание в РБК. До этого в федеральном бюджете на заявленные цели уже было заложено 3 млрд руб.

Выделенные деньги Институт развития интернета распределит на конкурсе. Он, как рассчитывают в организации, может заинтересовать «Газпром-Медиа», Национальную медиа группу, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс». Приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования. За счёт дополнительных средств до 31 декабря планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, сообщил собеседник издания.  

С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В числе реализованных проектов у него значатся продолжение сериала для  онлайн-кинотеатра more.tv «Трудные подростки», а также подростковая драма «Сама дура».


Участники рынка обращают внимание на политическую составляющую, обозначенную в целях предоставления финансирования. Так, учредитель Ассоциации производителей веб-контента, основатель веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин выразил сомнение, что молодым креативным группам удастся что-то получить:

 

«Индустрия, безусловно, в такой поддержке нуждается. Но тот художественный язык, на котором сейчас говорит современный контент, — на положительные темы, на темы прогосударственные, — и та аудитория, для которой делается этот контент, не всегда совпадают с пониманием тех, кто распределяет деньги».



Любая помощь пойдёт во благо во время падения рынка из-за пандемии коронавируса, считает в то же время гендиректор киностудии «Профит» Игорь Толстунов. Представитель RT выразил «заинтересованность телеканала» в подобном конкурсе. 

В следующем году средства на проект могут увеличить в 1,5 раза, на дальнейшую перспективу — в два раза, рассказали в администрации президента.

ИРИ духовные скрепы медиаконтент госфинансирование

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