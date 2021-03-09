«Увидели цены выше вчерашних? Не верьте глазам, это фейк»

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил давать до трех лет тюрьмы тем, кто провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации.

Согласно разработанному депутатом проекту поправок к ст. 185.3 УК о манипулировании рынком, наказывать нарушителей-физлиц предлагается штрафами в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет, а юрлиц — штрафами от 500 тыс. до 800 тыс. руб. «Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары, — пояснил Выборный, по мнению которого одним из факторов роста цен и дефицита является именно распространение заведомо ложной информации.

Наживаться на кризисе — цинично, добавил законодатель, подчеркнув, что «зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно».

Депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил сажать людей, по сути, за рассказы о росте цен: по его мнению, именно из-за них цены и растут. 🤷‍♂️Ну слава богу, значит бездарная экономическая политика тут ни при чемhttps://t.co/xQgwx0kNPR pic.twitter.com/smDbWef7iZ — Znak.com (@znak_com) March 9, 2021

«Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит», — отметил депутат, отметив, что распространение ложной информациии делается с целью создать ажиотажный спрос, в том числе действующими в России иностранными компаниями. По мнению Выборного, они стараются подогнать внутрироссийские цены на продукты под выросшие общемировые.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) газете сообщили, что в целом поддерживают идею введения ответственности за умышленные ценовые фейки. В торговых сетях, в том числе в X5 Retail Group, «Ашане, «Магните», «Ленте», информацию изданию не прокомментировали.

Однако идея депутата не снискала одобрения обычных пользователей Сети, которые вполне прогнозируемо подвергли её уничтожающей критике. По их мнению, это не что иное, как желание зацензурировать социально значимый сегмент информации, тем самым лишив граждан возможности обсуждать и критиковать повышения цен, вызванные как сезонными колебаниями, так и далеко не всегда удачной экономической политикой государства.

Рост цен фейк! 2×2=5 ! Если не согласен 10 лет лагерей ! — anonim (@audrius928) March 9, 2021

Владелец и основатель Pyatkovsky Marketing Laboratory Евгений Пятковский в своём Facebook провёл для депутата небольшой, но очень эмоциональный бизнес-ликбез, рассказав о природе формирования цен и подытожив свой спич следующим образом:

«...если бы г-н Выборный хоть раз в жизни честно заработал бы копеечку (а не сидя на <пятой точке> в кабинете на полном гособеспечении), то он никогда в жизни не сказал бы хрень про то, как "цены из-за фейков растут".

Люди. Перестаньте!!!

1. Выбирать силовиков и бюджетников куда-либо. Это путь в днище. А еще перестаньте выбирать спортсменов и певичек.

2. Не ходить на выборы. Выборы — это самый важный день в вашей никчемной жизни. Даже если ваш голос ни на что не влияет или если результаты подделают, ваш голос все равно увидят те, кто должен за этим смотреть. Если вы видите человека, который призывает не ходить на выборы, ЗНАЙТЕ — это или дурак или провокатор Единой России.

3. Включите уже свою голову и поймите, что пока вы САМИ не начнете донатить политиков, их будут донатить олигархи и, как следствие, депутаты будут работать не на вас, а на тех олигархов. ЗЫ и выкиньте <ко всем чертям> телевизор».

«Идея, безусловно, продуктивная, но ее нужно доработать, — иронизирует оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. — Сажать синоптиков, предсказывающих плохую погоду. Сажать врачей, ставящих тяжелые диагнозы. Сажать… А в общем, зачем мелочиться? – Просто сажать (нужное вставить). И тогда, безусловно, заживем, депутат Выборный (22 года военной прокуратуры) зря законопроект не напишет. Хотя диагноз там один на всех. Знал бы Чернышевский, что к его вопросу «Что делать?» в XXI веке понадобится уточнение: «А что еще вы умеете делать? Ну, кроме как сажать?» – «Давить гусей трактором». Да, точно, как я забыл-то».

Т.е., придя в магазин и увидев, что цены на продукты выше вчерашних – не верьте лазам своим! Это фейк!Депутат от «Единой России» предложил лишать свободы до трех лет за фейки о росте цен // Подробнее на сайте https://t.co/BWDb9mNXfB — наивная (@Astra46264978) March 9, 2021

Первый замглавреда журнала "Достоевский и мировая культура" Николай Подосокорский считает, что под формулировку, предлагаемую Выборным, можно подвести любой пост. «Например, публикацию фотографий с ценниками или пустыми полками из продуктового магазина в социальных сетях с комментариями, содержащими критику власти. Или аналитическую статью с мнениями экспертов, предупреждающих о подорожании или дефиците определенных товаров ввиду определенных действий правительства», — написал он в своём Facebook, добавив также, что такой закон может быть направлен и на противодействие СМИ, пишущих об удорожании базовых продуктов питания, представителям оппозиции, затрагивающим в своих выступлениях и публикациях тему роста цен и обвиняющих в этом власть, а также обычным гражданам, недовольным ростом цен в магазинах и привлекающим к этому факту внимание общественности через социальные сети. Кроме этого, журналист привёл небольшую выдержку из биографии депутата:

«55-летний Анатолий Выборный стал депутатом Госдумы в 2011 году. В 2016 году он переизбрался в Госдуму VII созыва. До этого, в 1991-2003 годах, работал следователем военной прокуратуры гарнизона, а затем старшим военным прокурором 6-го управления Главной военной прокуратуры. По официальным данным, только за 2013 год совместный доход Выборного и его жены составил почти 43 миллиона рублей. Ранее в качестве депутата он призывал наказывать за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста, ужесточить ответственность за раскрытие персональных данных силовиков и повысить возрастную планку до 21 года для получения лицензии на владение и использование оружия и проч. Как подсчитала газета "Коммерсант", в период с 2011 по 2020 год он выступил автором или соавтором 291 законодательной инициативы».

Видишь ценник поменяли? Значит цены не выросли. Это фейк. https://t.co/wMuIrFFSAt — SIM (@maxmaxmaxr12) March 9, 2021

«В послепраздничную информационную повестку врывается депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный с предложением сажать в тюрьму за распространение слухов о росте цен на продукты питания, — пишет создатель и главред It`s My City Дмитрий Колезев. — До трех лет лишения свободы. Это инновационный способ борьбы с ростом цен. Депутат считает, что цены порой растут, потому что торговцы специально распространяют слухи о грядущем повышении. А потом, воспользовавшись спросом, и впрямь повышают цены... (Если бы дело происходило пару веков назад, депутат бы также обязательно добавил, что торговцы сплошь евреи — это придает убедительности любой теории заговора). Депутат также намекнул, что этим занимаются и иностранные торговые сети. Прозвучали магические слова «вопрос национальной безопасности», которые окутывают любую глупую инициативу геополитическим флёром».

«Что перед нами — подготовка к принятию реального запретительного законопроекта или нелепая инициатива депутата-одиночки? — рассуждает журналист. — В пользу первого говорит то, что депутат — член «Единой России», а инициативу отчасти поддержала Федеральная антимонопольная служба. В пользу второго — то, что автор у законопроекта один (серьезные инициативы чаще вносят группой, хотя соавторы могут добавиться и потом), а также тот факт, что сам документ пока не внесен в Госдуму».

Кроме этого, Колезев отмечает следующее:

«Есть такой особый жанр законопроектов, я их называю «законопроекты «Известий»». Эта газета очень любит рассказывать о громких депутатских инициативах, которые в итоге даже не доходят до Госдумы. Раньше ими чаще грешили депутаты от ЛДПР, но теперь балуются и единороссы. Тем временем цены по-прежнему растут. А доходы граждан — нет».

Депутат Госдумы от ЕдРо Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто провоцирует рост цен на продукты.



Теперь за 2 товара в одни руки будет штраф? — Микола- Читаю взаимно (@YbinzrPur) March 9, 2021

«А вот и первый асимметричный ответ на американские санкции подоспел», — шутит пользователь Facebook Дмитрий Иванов, видимо, намекая на целый ряд санкций, в последнее время посыпавшиеся на провластные информационные ресурсы и российских политиков.

Комментарии пользователей в каналах СМИ и под новостями в соцсетях не приводим по причине слишком высокого уровня неприятия инициативы Выборного, выразившегося в использовании самого разнообразного набора бранной лексики.