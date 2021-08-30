Как диетическая индустрия использует ваши данные

Компании, продающие программы для снижения массы тела, используют для привлечения пользователей опросники, которые поощряют людей делиться конфиденциальными данными, в том числе о своём психическом здоровье. Что происходит с этой информацией дальше? В британской благотворительной организации Privacy International провели исследование, чтобы выяснить это.

Авторы работы проанализировали трафик трёх программ и увидели, что одна из них активно собирала и передавала персональные данные, а у второй были плохие методы защиты, из-за чего данные де-факто были доступны третьим лицам. Кроме того, собранные данные не влияли на выдаваемый в итоге этими программами планы для снижения массы тела: независимо от пола и имеющегося веса вам предоставляют одни и те же рекомендации.

BetterMe

План питания BetterMe начинается с вопроса, мужчина вы или женщина. Аналитики заметили, что далее вопросы будут одинаковыми для обоих полов, просто изменятся иллюстрации.

Затем программа просит определить цель: похудеть, набрать мышечную массу или выработать здоровые привычки. Даже если вы не хотите похудеть, тест всё равно попросит вас определить свою идеальную массу тела и предоставит вам план похудения, не зависящий от указанного значения.

Помимо этого приложение требует определить тип телосложения и рассказать об образе жизни: как выглядит ваш обычный день, каковы ваши «вредные привычки» (недосыпание, приёмы пищи поздно ночью), сколько вы тренируетесь, каков ваш уровень энергии, сколько вы спите, сколько воды пьёте, какую пищу едите и т.д.

Последний блок вопросов касается возраста, роста, имеющейся массы тела и массы, к которой хотелось бы прийти. Независимо от введённого вами значения вам выдадут план. То есть даже когда вы указываете совершенно нереалистичную цель, например, 30 килограммов на 160 см роста, вам выпишут рекомендации, как его достичь. Кроме того, рекомендации всегда будут одни и те же, независимо от вводимых данных. Единственное, что меняется, — это текущая масса тела и желаемая.

Noom

Программа начинает с вопросов, пришли ли вы сюда «поправиться» или «похудеть», однако дальнейшие вопросы будут одинаковыми для обоих вариантов. И даже если выберешь ответ «привести себя в форму», всё равно потребуется ввести желаемую массу тела.

Затем вас попросят указать пол, наличие или отсутствие беременности, возраст, насколько вы в целом здоровы, что и как часто обычно едите, а также есть ли у вас проблемы со спиной. Кроме того, проведётся опрос относительно наличия слудующих заболеваний: инсульта, высокого кровяного давления, диабета, неалкогольного стеатогепатита, остеоартроза, заболевания почек, депрессии.

Далее, независимо от вашего ответа, вас спросят о наличии и лечении диабета, а также приёме антибиотиков в течение последних двух лет.

В Privacy International считают, что ответы на большинство из этих вопросов могут рассматриваться как данные о состоянии здоровья и, следовательно, как персональные данные, конфиденциальность которых защищает европейский GDPR. Это означает, что Noom будет обязана доказать, что компания предприняла дополнительные шаги для конкретной защиты этих сведений.

VShred

Программа так же, как и BetterMe MealPlan, VShred, начинает с вопроса, мужчина вы или женщина. Дальнейшие вопросы не зависят от пола, меняются только иллюстрации. Затем вас спрашивают о возрасте, росте, массе тела, насколько вы активны и какого результата хотите.

Основываясь на предоставленных данных, VShred рассчитает ежедневное количество калорий, углеводов, белков и жиров необходимый уровень активности.

Подробнее об исследовании Privacy International можно прочитать здесь.

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