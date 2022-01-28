Digital 2022: Telegram занял 13 место в мире среди соцсетей

На январь 2022 года в мире насчитывается 4,95 млрд активных интернет-пользователей, следует из отчёта Digital 2022 компании Hootsuite и креативного агентства We Are Social. Это 62,5% от общей численности населения Земли, которая составляет 7,91 млрд людей. Показатели внедрения интернета колеблются от 24% в Центральной Африке до 98% в Северной Европе. В Восточной Европе он находится на уровне 86%. В России — 89%.

В среднем по миру пользователи в возрасте от 16 до 64 лет проводят 6 ч 58 мин (данные на тертий квартал 2021 года). Больше всего в возрастной группе 25-34 года (7 ч 16 мин у женщин и 7 ч 11 мин у мужчин). В России средний показатель достигает 7 ч 50 мин. Топ-3 причин использования интертнета в мире — поиск информации (61%), коммуникация с родными и друзьями (55,2%), отслеживание новостей и событий (53,1%).

93,4% интернет-пользователей активно по всему миру заходят в соцсети (4,62 млрд). Главные причины — быть в контакте с семьёй и друзьями (47,6%), провести там свободное время (46,3%), следить за новостями (35,1%). На душу населения показатель колеблется от 8% в Центральной Африке до до 85% в Северной Европе. В Восточной Европе показатель составляет 70%. В России — 72,7%. В среднем российский пользователь в возрасте 16-64 проводит в соцсетях 2 ч 27 мин (для сравнения, в Нигерии — 4 ч 7 мин, в Японии — 51 мин).

Наибольшей популярностью в мире пользуется Facebook (2,9 млрд пользователей), YouTube (2,6 млрд) и WhatsApp (2 млрд). Telegram с долей в 550 млн занял 13 место. В среднем на мессенджер пользователи устройств на Android тратят по 3 часа в месяц (58% мужчин и 42% женщин). При этом, по данным аналитиков, среди опрошенных пользователей Facebook около 42% заявили, что используют Telegram.

Финансовыми онлайн-инструментами в России пользуется 11,3% населения в возрасте 16-64 года. Владеет криптовалютой — 2%. Применяет VPN — 17,8%.