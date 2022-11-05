Новый европейский закон «О цифровых рынках» — удар по IT-гигантам?

С 1 ноября регламент Европейского союза о цифровых рынках (European Union’s Digital Markets Act, DMA), запустит глубоко идущие процессы, которые, как ожидается, заставят Amazon, Google и Meta сделать свои платформы более открытыми и ответственными. Изменения расширят поле возможностей обычных пользователей при управлении девайсами и приложениями. DMA — еще одно напоминание о том, что Европа регулирует деятельность технологических компаний гораздо строже, чем США.

«Мы ожидаем, что последствия будут значительными», — говорит Жерар де Грааф, который способствовал принятию DMA в начале этого года. В прошлом месяце он стал директором нового офиса ЕС в Сан-Франциско, созданного, в частности, для разъяснения последствий принятия закона для больших технологических компаний. Де Грааф утверждает, что Big Tech будут вынуждены приоткрыть свои закрытые платформы (так называемые “walled gardens”) и сделать их более транспарентными.

«Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность скачивать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или интернета», — говорит де Грааф в конференц-зале ирландского консульства в Сан-Франциско, где изначально располагался офис ЕС. Новый закон требует от доминирующих платформ не препятствовать более мелким конкурентам. DMA также может заставить WhatsApp принимать сообщения от конкурирующих мессенджеров, таких как Signal или Telegram, или помешать Amazon, Apple и Google отдавать предпочтение своим собственным приложениям и сервисам при использовании продуктов.

Хотя DMA вступил в силу, технологические платформы не обязаны соблюдать его немедленно. Сначала ЕС должен решить, какие компании являются достаточно крупными и доминирующими, чтобы квалифицировать их в качестве так называемых “gatekeepers” (компаний, которые существенным образом могут оказывать влияние на вход на рынок), в отношении которых действуют самые жесткие правила. Де Грааф ожидает, что в эту группу войдет около дюжины компаний, о чем будет объявлено весной. Этим компаниям будет дан период в шесть месяцев на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями. Компании, которые не соблюдают DMA, могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годового мирового оборота за первое нарушение и до 20% за повторное нарушение правил.

Представители крупнейших компаний уже дали свои комментарии в отношении нового закона. В частности, Apple ранее заявляло, что «обеспокоена тем, что некоторые положения DMA создадут ненужные уязвимости в отношении конфиденциальности и безопасности для наших пользователей». Google также выразило свое мнение о новых требованиях: «Хотя мы поддерживаем многие амбиции DMA в отношении потребительского выбора и функциональной совместимости, мы обеспокоены тем, что некоторые из этих правил могут негативно сказаться на инновациях и выборе, доступных европейским пользователям.

Несмотря на взволнованные заявления компаний, а также ожидаемую волну судебных исков, которые будут оспаривать новые европейские правила, миссией де Граафа в Калифорнии будет разъяснение новых правил для гигантов Кремниевой долины и митигация последствий принятия закона. По его словам, ранее ЕС налагал крупные штрафы на Google, Apple и другие компании в рамках антимонопольных расследований, бремя доказывания в которых ложилось на Еврокомиссию. Однако в рамках DMA ответственность за доказывание соответствия новым требованиям ложится на бизнес. «Главное послание заключается в том, что переговоры окончены, мы находимся в ситуации, когда требования должны исполняться», — говорит де Грааф. «Вам это может не нравиться, но так оно и есть».

Как и регламент ЕС о защите данных (GDPR), DMA, как ожидается, приведет к изменениям в том, каким образом технологические платформы взаимодействуют с людьми за пределами 400 миллионов интернет-пользователей в ЕС, потому что некоторые новые требования будут легче внедрить сразу на глобальном уровне. Технологическим компаниям также вскоре придется столкнуться со вторым масштабным законом ЕС, Регламентом о цифровых услугах (Digital Services Act), который требует оценки рисков некоторых алгоритмов и раскрытия информации об автоматизированном принятии решений и может заставить социальные сети, такие как TikTok, открыть свои данные для внешнего аудита. Закон будет вводиться поэтапно, и крупнейшие онлайн-платформы должны будут соответствовать ему в середине 2024 года. ЕС также рассматривает возможность принятия специальных правил для искусственного интеллекта, которые будут запрещать некоторые виды использования этой технологии.

Де Грааф утверждает, что ужесточение правил для технологических гигантов необходимо не только для защиты людей и компаний от недобросовестных практик, но и для того, чтобы общество могло получить все преимущества от развития технологий. Он критически отнесся к необязательному Биллю о правах ИИ (AI Bill of Rights), который недавно был представлен Белым домом. Европейский представитель пояснил, что отсутствие жесткого регулирования может подорвать доверие общества к технологиям. «Если наши граждане потеряют доверие к ИИ, потому что считают, что он дискриминирует их и приводит к результатам, которые вредят их жизни, — говорит он, — они будут сторониться ИИ, и это технология никогда не станет успешной».

Новый офис ЕС в США открылся после недавних шагов двух стран по расширению сотрудничества в области технологической политики. Де Грааф говорит, что обе стороны заинтересованы в поиске путей решения проблемы нехватки чипов и способов, которые используются авторитарными правительствами для контроля над технологиями и интернетом. Он также планирует поездку в Сакраменто, чтобы встретиться с законодателями штата Калифорния, которые, по его словам, стали первопроходцами в противостоянии новым технологическим вызовам. Так, в прошлом месяце Калифорния приняла законопроект, требующий строгих настроек конфиденциальности по умолчанию (privacy by default) применительно к обработке персональных данных детей. В то же время в последние годы Конгресс США принял относительно мало законов, затрагивающих технологическую отрасль, за исключением принятого в июле закона CHIPS and Science Act с бюджетом 52 миллиарда долларов в поддержку производства полупроводниковых схем в США.

Специально для «Роскомсвободы» материал подготовили

Ренат Сигунов и Артём Сафьянников

на основе статей изданий Wired и BBC