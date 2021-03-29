В России заведут единую базу цифровых профилей иностранцев

В России создадут Единую информационную платформу учёта иностранных граждан. Она будет содержать их цифровые профили, в которые войдут информация о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Для базы создадут единую информационную платформу с возможностью хранения цифрового профиля.

МВД создаст аналог Госуслуг для иностранцев. Профиль в системе будет содержать информацию о правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работеhttps://t.co/L0RrOIkG6Q — TJ (@tjournal) March 29, 2021

Планируется, что это позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну. Кроме того, иностранцы смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи.

Создание информационной системы включено в план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики в 2020-2022 годах. Сроки внедрения и запуска системы неизвестны.

В российском МВД сообщили, что иностранные граждане, приезжающие в Россию для работы, должны будут регистрироваться в специальном электронном реестре. Такая регистрация станет обязательной для мигрантов и их работодателей, иначе трудовая деятельность будет запрещена.