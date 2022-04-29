Рейтинг соблюдения цифровых прав 2022: На пути к прозрачности

Эксперты проекта Digital Rating (проект DRC Group) в партнёрстве с «Роскомсвободой» выпустили новый Рейтинг соблюдения цифровых прав популярными веб-сервисами Рунета.
Объектами исследования стали:
Исследователи изучили деятельность компаний по шести пунктам:
В ходе анализа эксперты рассмотрели официальные веб-ресурсы компаний (технические домены третьего и более высокого уровня), веб-ресурсы материнских компаний/группы компаний, в которые входят сервисы, официальные блоги компаний, а также открытые источники информации, в т.ч. СМИ и медиа-ресурсы.
Тройка лидеров в 2022 году получилась такая:
1. «Яндекс.Дзен»,
2. «Яндекс.Маркет»,
3. «Яндекс».
Интересно, что изначально головная компания «Яндекс» была на первом месте, но из-за произошедшей в марте утечки компания опустилась с первого места на третье, пропустив вперёд отдельные свои сервисы. «Пикабу» по этой же причине вместо третьего места получил пятое. На четвёртом разместился «Хабр», который лидировал в двух Рейтингах в 2020 и 2021 годах, будучи пионером среди российских сервисов, публикующих отчёты о прозрачности.
«Несмотря на утечку, сервисы экосистемы «Яндекс» остались наверху рейтинга благодаря другим положительным изменениям, при том существенным», — рассказала один из авторов исследования, юрист «Роскомсвободы» Анна Карнаухова.
В частности, компания сделала следующее:
отчёт о прозрачности с июля 2019 по июнь 2021;
информацию по числу удалений из результатов поиска ссылок, внесённых в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора;
дала возможность скачать архив с информацией о пользователях с разных сервисов «Яндекса»;
заявила в Правилах деловой и корпоративной этики о том, что руководствуется при работе Всеобщей декларации прав человека, Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Конвенциях МОТ, Принципах Глобального договора ООН.
«Такие позитивные нововведения изначально помогли «Яндексу» стать лидером рейтинга», — говорит Карнаухова.
Недостатком организаций в целом, как и в прошлые годы, является отсутствие отчётов о прозрачности. Только «Пикабу», «Хабр» и «Яндекс» публикуют такие. При этом и в них отсутствует разбивка по категориям запрашиваемых данных о пользователях, а у «Яндекса» отражена информация не по всем сервисам.
Кроме того, у большинства компаний Пользовательские соглашения и Политика конфиденциальности объёмны и иногда изложены непростым для понимания языком, хотя эти документы содержат важную информацию, продолжает Карнаухова.
«Если говорить о достоинствах, то большинство компаний полностью или частично раскрывают информацию о том, какие данные они собирают о пользователях и способы получения таких данных», — подытожила эксперт.
Руководитель отдела по работе с пользователями «Хабр» Алексей Шевелёв рассказал «Роскомсвободе», что они вместе с составителями рейтинга «прошлись по каждому из пунктов, чтобы исключить недопонимание и двойные трактовки».
«Некоторые пункты были совсем несущественные — можно было бы легко добрать баллов, внеся изменения чуть ли не на проде, но это было бы неспортивное поведение Обменялись опытом, обсудили примеры реализаций тех или иных пунктов в разных проектах — всё это подкинуло пищи для размышлений, помогло скорректировать план наших дальнейших действий», — поделился Шевелёв.
По его словам, платформа оценивает свои результаты «как не очень хорошие», поэтому в следующем году постарается «улучшить позицию, закрыв часть существующих пробелов: спеки для некоторых фич уже написаны и ждут своего часа, чтобы пойти в работу».
Подробнее о каждой компании читайте здесь.
Исследовательский процесс состоял из следующих этапов:
1. Проведение первым экспертом инвентаризации публично доступных документов каждого из сервисов;
2. Выставление оценки по каждому индикатору первым экспертом;
3. Валидация полученных результатов вторым и третьим экспертами;
4. Запрос дополнительной информации от самих компаний;
5. «Горизонтальная проверка»: сравнение результатов компаний между собой с целью соблюдения единого и объективного подхода.
Для получения выводов были детально исследованы Правила оказания услуг (Пользовательское соглашение (далее — «Правила»)), Политика конфиденциальности (далее — «Политика»), общедоступные документы указанных сервисов и иные общедоступные источники информации. Также некоторые вопросы в блоках Права потребителей и приватность были проработаны на практике.
При изучении документов эксперты обращали внимание прежде всего на публичные обязательства компаний, связанные с правом пользователей на поиск, получение и распространение информации и с правом приватность.
«Если раньше было ощущение, что рейтинг составляется «в общих чертах», то в этом году таких вопросов почти нет: оценка шла по довольно внушительному чек-листу», — поделился Шевелёв.
В этом году эксперты добавили новые разделы:
Корпоративно-социальная ответственность — оценка участия веб-ресурсов на добровольной основе в развитии общества, социальной, экологической и экономической сфере;
Массовые утечки данных — крупные утечки данных пользователей за календарный год, проанализированы их последствия, а также результаты, которых компании достигли в процессе устранения таких утечек.
В этом году, как видно из текста выше, второй пункт оказал существенное влияние на положение «Яндекса».
Сливы данных, подобные утечке «Яндекса», ярко демонстрируют важность таких исследований. Но стоит отметить, что цель рейтинга — не только указать на проблемы, но и помочь в её устранении. Рейтинг предлагает компаниям и веб-сервисам дорожную карту, с помощью которой они смогут совершенствоваться и меняться в лучшую сторону. Подобные изменения могут обезопасить онлайн-бизнес и повысить лояльность к веб-сервисам их пользователей.
«На протяжении трёх лет компании однозначно становились лучше, учитывали наши советы и рекомендации, стремясь завоевать лояльность пользователей», — резюмирует Карнаухова.
С каждым годом IT-компании и социальные сети играют все более важную роль в жизни каждого человека, говорит глава юридической практики «Роскомсвободы» и один из авторов исследования Саркис Дарбинян. По его словам, задача бизнеса состоит в том, чтобы зарабатывать как можно больше денег, соблюдая при этом основные правила общества, как те, что закреплены в законе, так и те, что воплощены в этических обычаях.
«Наши взаимоотношения с IT-компаниями строятся на основе доверия. Но можем ли мы до конца доверять им? Что обещают компании в части соблюдения наших прав и как на деле они выполняют свои обещания? Для того, чтобы разобраться в этом, а также в том, насколько IT-компании раскрывают свою деятельность в части взаимодействия с госорганами, мы и делаем этот рейтинг. Его результаты позволяют обществу более глубоко заглянуть в процессы компании по обеспечению цифровых прав человека, что в конечном счете создает условия не для слепого доверия, а доверия, основанного на фактах», — заключил юрист.
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