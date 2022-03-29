Антивоенный хактивизм ведёт к цифровой ксенофобии и более враждебному интернету

Действия России в Украине по понятным причинам вызвали негативную реакцию всего мира и породили искушение подвергнуть остракизму всё русское, от государственных СМИ до кошек, в качестве сигнала возмущения. Идея с потенциально опасными последствиями заразила и сообщества специалистов по открытому исходному коду и интернет-безопасности.

Недавно мейнтейнер популярного пакета Node JS с открытым исходным кодом node-ipc выпустил новый плагин под названием «peacenotwar». Пакеты Node JS — это открытый код на JavaScript, используемый разработчиками для добавления приложениям функционала. По словам мейнтейнера, этот плагин будет показывать пользователям антивоенное сообщение, выступая «в качестве ненасильственного протеста против агрессии России». Некоторые версии пакета node-ipc, сетевого инструмента, загруженного миллионы раз, автоматически запускают это «протестное ПО». На Github писали, что некоторые версии пакета node-ipc удаляли содержимое всех своих файлов и вместо них записывали эмодзи в виде сердца, если ПО было установлено на компьютеры с российским или белорусским IP-адресом.

Если всё это действительно имело место, то это ужасная идея, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Что если российская правозащитная или антивоенная организация или российская больница использовали именно этот программный пакет? Действие, хотя и задуманное разработчиком как простой ненасильственный протест, может привести к потере важных фото и видео протестов и «спецоперации», медицинских записей или даже гибели невинных людей.

Тенденция поверхностного хактивизма в настоящее время оборачивается побуждением обычных пользователей участвовать в DDoS-атаках против некоторых российских цифровых ресурсов. По причинам, проиллюстрированным выше, случайные атаки без прогнозирования последствий и потенциального сопутствующего ущерба — это действия, хоть и помогающие чувствовать себя лучше, но равносильные стрельбе в темноте. Это невероятно безответственное поведение, которое неосмотрительно вооружает обычных пользователей, подвергая риску жизни невинных людей со всех сторон.

Нацеливаться на случайные компьютеры с российским или белорусским IP-адресом, протестуя против действий правительства, — откровенно абсурдно и вредно. Разработчикам из проявляющих агрессию стран, в том числе из США, возможно, следует подумать о том, как бы они себя чувствовали, если бы ситуация была иной.

Однако такого рода цифровая ксенофобия началась не 24 февраля. Блокировка определённых стран, имеющих дурную славу, путём создания чёрных списков IP-адресов, — давно используется для защиты от сетевых атак: большая часть трафика из России или Китая является вредоносной, поэтому давайте блокировать весь трафик с российских или китайских IP-адресов!

Призывы отключить Россию от интернета имеют место и сейчас. И это ужасная идея, в рамках которой страна воспринимается монолитно и русский народ карается за действия своего авторитарного правительства. Россияне, которые ищут информацию о протестах или новости о погибших, оказываются заблокированными. IP-адреса тех, кто живёт в Украине на границе с Россией или Беларусью, могут быть неправильно распознаны. И тогда люди рискуют остаться без доступа к веб-сайтам по оказанию помощи или эвакуации.

Мы уже предупреждали, что изменение фундаментальных протоколов интернет-инфраструктуры, такое как отключение России от Сети путем отзыва её доменных имен верхнего уровня или IP-адресов, в знак протеста, вероятно, приведёт ко множеству опасных и долгосрочных последствий. Это лишит людей мощного инструмента для обмена информацией, когда они больше всего в ней нуждаются, поставит под угрозу безопасность и приватность и подорвёт доверие к глобальным коммуникационным инфраструктурам, на которые мы все рассчитываем.

Отношение к населению страны как к чему-то монолитному рискует оттолкнуть (и отказать им в сервисах) людей, которые согласны с вами, являются вашими союзниками и которые, возможно, отчаянно нуждаются в источниках информации и помощи. Это делает Сеть менее открытой и более враждебной для всех пользователей. Приравнивание людей к их авторитарным правительствам никогда не было хорошей идеей.

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P.S. Напоминаем: ранее «Роскомсвобода» заявила, что и санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре. Мы считаем, что доступ к интернету и электронным средствам связи жизненно необходим, поскольку с его помощью россияне могут получать объективные сведения и принимать правильные решения, а исключение из глобальной Сети лишает их достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе препятствует мирному разрешению гуманитарного кризиса.