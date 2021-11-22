Президент подписал закон о дистанционном трудоустройстве

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений. Теперь заключать трудовой договор можно будет дистанционно без дублирования на бумаге. По задумке авторов, документ позволит работодателям и сотрудникам из разных регионов быстрее оформлять трудовые отношения после онлайн-собеседования.

Одна из основных целей закона — сделать более удобным удаленное трудоустройство.



Новые нормы применяются к трудовым документам, которые оформляются в бумажном виде. Действие поправок распространяется на трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов. Cоискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, говорится в пояснительной записке к законодательному акту.



По сравнению с первоначально внесенной в Госдуму версией закон во втором чтении был скорректирован. Поправки частично ограничили применение нормативного акта: нововведения по новому закону не затрагивают приказы об увольнении, трудовые книжки и формируемые в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников, акты о несчастном случае на производстве и документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.



По новым правилам при оформлении документов будет применяться усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись.



Закон предусматривает ведение электронного документооборота на цифровой платформе «Работа в России» (в том числе посредством портала государственных и муниципальных услуг) или в информационной системе работодателя.